Kryeministri Hristijan Mickoski në paraqitjen e tij të ftuar në emisionin “360 gradë”, ka folur për vëzhgimin e tij fizik nga shërbimet në kohën kur ishte lider i opozitës, për të cilin ka theksuar se është keqpërdorim klasik i resurseve shtetërore dhe se ka qenë nuk ndryshon nga përgjimet përmes abuzimit me burimet shtetërore për të cilat njerëzit janë në burg.

Cili është ndryshimi midis keqpërdorimit të burimeve shtetërore dhe përgjimeve dhe mbulimit fizik, si dhe keqpërdorimit të burimeve shtetërore nga kryetari i partisë më të madhe politike në opozitë në atë moment? Cili është ndryshimi? Nuk ka dallim, për këtë janë njerëzit në burg, për këtë janë njerëzit në burg. Fakti që një shënim ishte përpiluar në bazë të informacioneve të supozuara të marra nga një informator, i cili më pas, në bazë të procedurës së agjencisë, shërbente si alibi që ai të monitorohej institucionalisht, vinte në pah se kjo nuk ishte e drejtë dhe kjo vërtetohet edhe nga fakti që Ministria e Brendshme nuk ishte e informuar. Në bazë të asaj që kam mundur të shoh dhe dëgjoj nga njerëzit me të cilët komunikoj, të cilët janë punonjës të agjencive që merren me sigurinë, mund të konstatoj se kjo është një procedurë e brendshme që përdor burimet e këtyre agjencive në parimin e informatave të marra, pa pasur prova materiale”, theksoi Mickoski dhe shtoi:

“Kjo nuk është në rregull me mua dhe unë do t’ju them pse.” Sepse nëse kam financuar, frymëzuar një formacion të armatosur që në atë moment përbënte rrezik për rendin juridik dhe Kushtetutën e Maqedonisë dhe këtë e ka përcaktuar njëra nga këto dy agjenci, atëherë është logjike që ajo agjenci të informojë MPB-në. Pyetja është pse ajo nuk e informoi atë? Përgjigjen do ta jap edhe unë. Sepse në kohën kur kjo agjenci e ka konstatuar këtë përmes informacioneve të marra nga burimi i saj, nuk e ka njoftuar ministrin sepse ministrja në atë kohë ishte ministri teknik Nakje Çulev. Sepse nuk është e vërtetë. Sepse do të kishte qenë një abuzim klasik”.