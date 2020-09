Edhe më të shtrenjta, edhe dygjuhëshe. Nga dhjetori, cigaret do të kenë çmim të ri dhe një pamje të re. Për herë të dytë këtë vit, ato do të rriten në çmim për 5 denarë, gjë që është bërë një praktikë e rregullt në vitet e fundit, por paketimi i ndryshuar, i cili do të dalë në shitje deri në fund të vitit, është gjithashtu një risi..

Gjegjësisht, sipas ndryshimeve në ligjin për duhanin që hyri në fuqi majin e kaluar, prodhuesit kishin 18 muaj për të rregulluar produktet në kërkesat e reja. Afati përfundon në fund të nëntorit dhe që atëherë në paketim, përveç gjuhës maqedonase, teksti do të shkruhet në gjuhën shqipe, pra gjuha e përdorur nga të paktën 20% e popullsisë.

Një ndryshim tjetër do të jetë forma dhe numri i cigareve. Kutitë që nuk janë katrore nuk do të lejohen për shitje dhe numri i cigareve nuk duhet të jetë më i vogël se 20. Kjo do të thotë që paketimet e vogla hyjnë në histori.

Në të ardhmen, cigareve nuk do t’u lejohet të thonë se janë të lehta ose të ngjashme. Neni 70 i Ligjit për Duhanin përcakton që kutia nuk lejohet të përmbajë terma që tregojnë se produkti është, për shembull, më pak i dëmshëm se të tjerët.

Përveç mesazheve standarde të dëmshme që janë ende në paketim, deri në fund të vitit duhanpirësit do të paralajmërohen se tymi përmban më shumë se 70 substanca që dihet se shkaktojnë kancer.