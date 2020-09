Maqedoni

Osmani në Bruksel në takime me përfaqësues të lartë të institucioneve të BE-së

Ministri i Punëve të Jashtme, Bujar Osmani që sot ndodhet për vizitë dyditore pune në Bruksel, ku do të takohet me përfaqësues të lartë të institucioneve evropiane. Në kuadër të vizitës, siç kumtoi MPJ, Osmani do të takohet me Përfaqësuesin e lartë të BE-së për Punë të Jashtme...