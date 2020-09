Pagesa me kartela pagesore në tregti është rritur në kushte të pandemisë, tregojnë të dhënat e Bankës Popullore nga statistika pagesore për kuartalin e dytë të vitit.

Prej atje sot informuan se pagesa me kartela pagesore shënon rritje vjetore te numri dhe vlera e transaksioneve të realizuara prej 7,4 për qind dhe 17,6 për qind.

E lartë është rrita vjetore e numrit të pagesave për blerje përmes internetit, i cili në kuartalin e dytë arrin 169,6 për qind dhe është pesë herë më i lartë nga rritja vjetore në kuartalin e njëjtë të vitit të kaluar. Në lidhje me shfrytëzimin e kartelave pagesore në vendet fizike të shitjes, është realizuar rritje vjetore prej 4,9 për qind, i cili është dukshëm më i ulët nga rritja vjetore në kuartalin e njëjtë të vitit të kaluar.

“Ndikimi negativ i pandemisë është shprehur te pagesat me shfrytëzim të instrumentit të transfereve kredituese, të cilat shënuan rënie vjetore prej 13,3% në krahasim me numrin dhe 17,4 për qind në krahasim me vlerën e transaksioneve. Megjithatë, nga fillimi i korona-krizës e këndej personat fizik gjithnjë e më shpesh i kanë shfrytëzuar përfitimet e veprimtarisë bankare elektronike. Numri i transfereve kredituese elektronike të kryera nga ana e qytetarëve në kuartalin e dytë është rritue për 42,2 për qind të dukshme në bazë vjetore, që është dyfish më shumë krahasuar me rritjen vjetore në kuartalin e njëjtë të vitit 2019 (20,9%)”, informon Banka Popullore.

Më së shumti qytetarët i kanë kryer pagesat përmes kompjuterit, më saktë në kuartalin e dytë shënohet rritje e lartë vjetore prej 32,9 për qind, i cili është pothuajse dyfish më i lartë nga rritja vjetore në kuartalin e dytë të vitit të kaluar, kur ka arritur 14,7 për qind. Megjithatë, vazhdon edhe trendi i përdorimit të rritur të celularëve për pagesë, përkatësisht numri i pagesave përmes celularit është rritur për 75,1 për qind në bazë vjetore.

Nga ana tjetër, thonë nga Banka Popullore, kushtet që i vendosi pandemia kanë kontribuuar për ndërrim të përshpejtuar të shprehive të qytetarëve në lidhje me kryerjen e transfereve kredituese në letër, me ç’rast numri i transfereve kredituese të kryera në këtë mënyrë shënon rënie të madhe vjetore prej 24,6 për qind në kuartalin e dytë të këtij viti, përballë rritjes vjetore prej 4,1 për qind në kuartalin e njëjtë të vitit të kaluar.

“Ndërrimi i shprehive të qytetarëve në kushte të lëvizjes së kufizuar për shkak të pandemisë kontribuoi për rritjen impozante vjetore të pagesave të tyre me kartela pagesore përmes internetit në vend prej 122,6 për qind, si dhe të transfereve kredituese të kryera nëpërmjet rrugës elektronike prej 32,2 për qind, gjatë gjysmës së parë të vitit 2020”, vlerësojnë nga Banka Popullore.