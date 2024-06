Nga dita e sotme deri të dielën, siç njofton Drejtorinë për Çështje Hidrometeorologjike, vendi do të jetë nën ndikimin e një mase ajrore stabile dhe shumë të ngrohtë nga jugu, e cila do të shkaktojë mot me diell dhe të nxehtë mbi mesataren për këtë periudhë të vitit. Temperaturat e ditës kudo do të jenë mbi 30 gradë, e në disa vende do të arrijnë deri në 40 gradë.

Sipas vlerave kufitare të parashikuara dhe të llogaritura të temperaturave ekstreme nga Drejtorinë për Çështje Hidrometeorologjike, në territorin e vendit tonë nesër do të jetë me ngjyrë të verdhë aktive, ndërsa në luginën e Shkupit dhe Pollogkës nivel portokalli për rrezik të temperaturave të larta. Për shkak të rritjes së mëtejshme të temperaturave nga e enjtja, niveli i portokallit do të jetë aktiv gjithandej, thuhet në njoftimin nga Drejtorinë për Çështje Hidrometeorologjike.

Pas njoftimeve për valën e të nxehtit që pritet të prekë vendin, Qeveria me kërkesë të Ministrisë së Shëndetësisë miratoi rekomandime që parashikojnë lirimin nga detyra të grupeve më të rrezikuara të popullsisë, gjegjësisht grave shtatzëna dhe personat mbi 60 vjeç, si dhe në institucionet për përkujdesjen e fëmijëve kopshtet të mos ushtrojnë aktivitet fizik dhe të mos i nxjerrin fëmijët jashtë në periudhën nga ora 11:00 deri në orën 17:00.

Gjithashtu, Qeveria rekomandon që njësitë e vetëqeverisjes lokale, Kryqi i Kuq dhe Qendrat për Çështje Sociale, në rajonet e prekura nga vala e të nxehtit, të ofrojnë ndihmë për personat e vetmuar, të moshuar, të dobët dhe të pastrehë.

Qeveria u kujton punëdhënësve detyrimin për të respektuar rregulloret ligjore në këtë fushë, duke pasur parasysh faktin se disa procese të rrezikshme prodhimi dhe teknologjike mund të përbëjnë një rrezik shtesë për shëndetin e punëtorëve të ekspozuar.

Instituti i Shëndetit Publik, nga ana tjetër, në faqen e tij paralajmëron se çdo vit temperaturat e larta ndikojnë në shëndetin e shumë personave, sidomos të të moshuarve, të porsalindurve, personave që punojnë jashtë dhe të sëmurëve kronikë. Prandaj, Instituti rekomandon që gjatë periudhave të nxehta, është e rëndësishme të ruhet freski, për të shmangur efektet negative shëndetësore të nxehtësisë.

Shmangni daljet dhe aktivitetet e rënda gjatë kohës më të nxehtë të ditës nga ora 11:00-17:00. Përfitoni nga oraret e veçanta të blerjeve për grupet e cenueshme kurdo që të jetë e mundur. Qëndroni në hije, mos lini fëmijë apo kafshë në automjete të parkuara dhe nëse është e nevojshme dhe e mundur, kaloni 2-3 orë në ditë në një vend të freskët. Nëse indeksi UV është më i lartë se 8, është e detyrueshme përdorimi i një kremi me faktor mbrojtës, një kapele dhe syze me mbrojtje ndaj rrezatimit UV, si dhe për t’u siguruar që lëvizja jashtë të jetë në hije. Rrezatimi ultravjollcë dhe nxehtësia janë më të forta ndërmjet orës 10:00 dhe 14:00, dhe rekomandohet që ekspozimi ndaj diellit të jetë sa më i vogël gjatë kësaj periudhe. Në të njëjtën kohë, vizitorët e plazhit duhet të kenë parasysh që rëra e bardhë dhe sipërfaqet e tjera të shndritshme reflektojnë rrezatimin UV dhe mund të dyfishojnë ekspozimin ndaj rrezatimit, sipas rekomandimeve të Instituti i Shëndetit Publik .

Nga aty shtojnë se qytetarët duhet t’i mbajnë shtëpitë e tyre të freskëta, të përdorin ajrin e natës për të ftohur shtëpinë me ajrim natyral kur temperaturat e jashtme bien, si dhe të ulin ngarkesën e nxehtësisë në banesë apo shtëpi gjatë ditës duke përdorur blindat dhe rrotullimin. fikur sa më shumë pajisje elektrike, thonë Instituti i Shëndetit Publik. Ata rekomandojnë që qytetarët të hidratojnë siç duhet trupin e tyre, të përdorin veshje dhe mbulesa të lehta, të bardha, të lehta dhe të gjera, të bëjnë dush ose banjë të ftohtë dhe të pinë rregullisht ujë të sigurt, por edhe të shmangin pijet me sheqer, pije alkoolike ose kafeinë.

Shmangni ekspozimin në diell ose në temperatura mbi 38°C, pasi rrit rrezikun e djegieve dhe sëmundjeve të lidhura me nxehtësinë. Ndërsa kujdeseni për veten, planifikoni të kontrolloni familjen, miqtë dhe fqinjët që kalojnë shumicën e kohës vetëm. Njerëzit vulnerabël mund të kenë nevojë për ndihmë në ditët e nxehta dhe nëse dikush që njihni është në rrezik, ndihmojini ata të marrin këshilla dhe mbështetje duke respektuar rekomandimet për distancimin fizik. Njerëzit që përdorin terapi të rregullt duhet të konsultohen me mjekët e familjes dhe farmacistët për efektet e mundshme të terapisë në aftësinë për të rregulluar temperaturën e trupit, thuhet në rekomandimet.

Për shkak të temperaturave të larta dhe rritjes së mundësisë së helmimit nga ushqimi dhe sëmundjeve infektive të zorrëve, rekomandohet larja e produkteve bujqësore dhe hortikulturës (perimet dhe frutat e freskëta) para përdorimit, përgatitja termike e ushqimit dhe konsumimi i tij në një kohë shumë të shkurtër pas. përgatitjen dhe nëse kjo nuk bëhet, ushqimi i përgatitur në këtë mënyrë duhet të vendoset në frigorifer në +4 gradë Celsius dhe para përdorimit të ngrohet në +100 gradë. Rekomandohet të shmangni produktet që nuk janë trajtuar me nxehtësi.