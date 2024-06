Maqedoni

40 gradë nga sot: Mos dilni jashtë pa nevojë, pini shumë lëngje

Nga dita e sotme deri të dielën, siç njofton Drejtorinë për Çështje Hidrometeorologjike, vendi do të jetë nën ndikimin e një mase ajrore stabile dhe shumë të ngrohtë nga jugu, e cila do të shkaktojë mot me diell dhe të nxehtë mbi mesataren për këtë periudhë të vitit. Temperaturat...