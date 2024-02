Partia ZNAM – PËR MAQEDONINË TONË, në konsultim me qytetarët në mbarë Republikën si dhe me anëtarësinë dhe përkrahësit e saj, ka vendosur që të paraqesë kallëzim penal kundër Oliver Spasovski nga Kumanova dhe kundër MPB-së, njoftoi sot lideri Maksim Dimitrievski. .

Kallëzimi penal është paraqitur për shkak se në periudhën prej datës 12.02.2019 deri në mesin e vitit 2021, të pandehurit kanë siguruar formularë të vjetër për dhënien e dokumenteve personale zyrtare shtetasve të Republikës së Maqedonisë me emrin tashmë antikushtetues të shtetit, me të cilin u është mundësuar prodhimin dhe lëshimin e dokumenteve zyrtare personale me vlefshmëri më të gjatë se 02.12.2024, edhe pse e dinin se vlefshmëria e tyre është deri më 02.12.2024. Në të njëjtën periudhë, shtetasve të Republikës së Maqedonisë u kanë lëshuar edhe dokumente personale zyrtare në formularë me emrin e mëparshëm të shtetit, përkatësisht kanë përdorur formularë që nuk është dashur të përdoren. Për më tepër, ata nuk kanë ndërmarrë të gjitha veprimet që duhet të ndërmerren për prokurimin në kohë të formularëve përkatës për lëshimin e dokumenteve personale me emrin kushtetues të shtetit, gjegjësisht janë vonuar me prokurimin e formularëve përkatës dhe nuk kanë ndërmarrë veprimet e duhura në të urdhërojë që me kohë të njoftohen qytetarët e Republikës së Maqedonisë se afati i vlefshmërisë së dokumenteve personale zyrtare të lëshuara në formularët e vjetër skadon më 12.02.2024. Me këto veprime ekziston dyshimi i bazuar se të akuzuarit kanë kryer veprat penale “keqpërdorimi i pozitës dhe autoritetit zyrtar” nga neni 353 paragrafi 1 i Kodit Penal dhe “Punë nga pakujdesia në shërbim” nga neni 353c i KP. Kodi, njoftoi Dimitrievski.

Partia politike ZNAM – PËR MAQEDONINË TONË, si parti e përgjegjshme shoqërore, do t’i mbrojë interesat e qytetarëve të Maqedonisë tani dhe në të ardhmen dhe do të luftojë fuqishëm kundër shkeljes së ligjeve, padrejtësisë dhe korrupsionit, shton ai.