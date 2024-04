Me rastin e 8 Prillit – Ditës Ndërkombëtare të Romëve, Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Talat Xhaferi, dërgoi një mesazh urimi për pjesëtarët e bashkësisë rome në shtet:

Të nderuar qytetarë, pjesëtarë të bashkësisë Rome,

Me kënaqësi të madhe drejtoj ndaj jush në emër të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe në emrin tim personal, urime me rastin e 8 Prillit, Ditës ndërkombëtare të Rmëve.

8 Prilli është ditë që e shënojmë për nderin tuaj të dashur bashkëqytetarë Romë, sepse edhe ju, si edhe të gjithë qytetarët, jeni pjesë e pandashme e këtij shteti dhe shoqërie. Edhe ju, bashkë me të gjithë qytetarët i ndjeni edhe mirësitë, por edhe ditët e vështira dhe situatat që i sjell jeta. Kontribuoni me atë që mundeni, përpiqeni të përmirësohen gjendjet në çdo sferë dhe përkushtoheni ndaj sigurimit të ardhmërisë më të mirë për shtetin tonë të përbashkët, për shoqërinë tonë dhe për gjeneratat tona të ardhshme.

Me këtë rast, e jepni karakterin tuaj të vetëm dhe unik, karizmin tuaj, pozitivizmin dhe guximin tuaj. Kjo ditë, është mirënjohje nga ana e shtetit, institucioneve, bashkëqytetarëve tuaj dhe shoqërisë në tërësi se edhe ju jeni pjesë thelbësore e gjithë këtij konteksti.

Si Qeveri, përmes Strategjisë së miratuar nacionale për Romët, që është pjesë e politikave publike, shtetërore, ndërmarrim masa në fushat konkrete për të siguruar bazën për integrimin tuaj të plotë dhe të vërtetë, sepse vetëm atëherë, kur edhe ju vetë do të jeni pjesë e sistemit, do të mund të bëni më të mirën, së pari për vete, mandej edhe për gjithë shoqërinë dhe shtetin. Këtu është kryesor arsimi, që është investimi më i mirë në rritjen dhe zhvillimin e të rinjve që janë ardhmëria e shtetit, dhe të botës. Prandaj, bëhuni të mençur, bëhuni këmbëngulës, hapëroni guximshëm dhe sigurt drejt dritës që shfaqet kur do të ndriçohet mendja. Vetëm atëherë do të mund të dalë në dritë edhe potenciali juaj i vërtetë dhe origjinal i cili dallohet nga gjithë të tjerët. Obligimi ynë si shtet dhe institucione shtetërore është të jemi pranë jush në çdo hap përpara.

Urime 8 Prilli, Dita ndërkombëtare e Romëve!