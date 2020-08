Miratimi i masave të reja dhe inovative ekonomike janë të nevojshme, që ekonomia të rimëkëmbet, thonë ekspertët ekonomikë. Qeveria paralajmëroi vazhdimin e disa prej masave ekzistuese, por para kësaj, ajo duhet të marrë parasysh masat e reja që synojnë sektorët në nevojë. Sfida më e madhe e qeverisë së ardhshme është kapërcimi i dy krizave me të cilat përballemi. Nga njëra anë ajo ekonomike, dhe nga ana tjetër ajo shëndetësore.

Kur filloi pandemia, filluam me një nivel më të ulët të borxhit publik, tani shohim që niveli i borxhit publik është rritur ndjeshëm mbi 50 për qind, gjë që tashmë na vendos në një kategori të prekshme, kur duhet të mendojmë për qëndrueshmërinë e masave tona fiskale. Është e nevojshme të thuhet se duhet të ketë vazhdim të masave ekzistuese, ose të ketë masa të reja inovative – tha Borçe Trenevski, profesor universitar.

Lëshimi i Eurobondit dhe huamarrjet që vendi i merr nga Fondet Monetare Ndërkombëtare nuk do të jenë të mjaftueshme për ne, për të kapërcyer krizën. Sipas Trenevskit, ne do të duhet të huazojmë përsëri në vjeshtë, sepse nuk do të ketë para për masa shtesë. Vetëm këtë vit, Maqedonia deri më tani ka marrë hua 1 miliard e 500 milion euro!

Përmendën nga Ministria e Financave se deri në shtator ose deri në fund të vitit është siguruar buxheti për t’i qetësuar pritjet e qytetarëve për të mos përhapur panik. “Do të duhet të luhet me shumë mençuri në këtë drejtim, sepse nga njëra anë do të keni presion nga buxheti, vjen koha e shlyerjes së mjeteve financiare, dhe nga ana tjetër nevoja do të rritet në sektorë të caktuar të transportit, turizmit, etj – tha Borçe Trenevski, profesor universitar.

Sipas njoftimeve, paketa e katërt e masave ekonomike tashmë është përgatitur, vetëm pas formimit të Qeverisë do të duhet të paraqitet para publikut. Deri më tani, janë shpenzuar 550 milion euro për të tre pakot e masave ekonomike, por Ministria e Financave për Alsat tha se ka para edhe paketën e re të masave.