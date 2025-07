Më shumë se një e treta e qytetarëve besojnë se gjërat në Maqedoni po shkojnë në drejtimin e duhur, që është tre pikë përqindjeje më shumë se rezultati i të njëjtës pyetje nga anketa në prill të këtij viti. Anketa e MKD.mk, si pjesë e anketave të rregullta që redaksia kryen së bashku me agjencinë Market Vision, u zhvillua nga 20 qershori deri më 4 korrik. Sa i përket vlerësimeve të partive politike dhe udhëheqësve të tyre, kjo anketë tregoi gjithashtu se VMRO-DPMNE dhe udhëheqësi i saj Hristijan Mickoski janë ende në një epërsi bindëse.

Në pyetjen “në cilin drejtim mendoni se po lëvizin gjërat në Maqedoni”, 34.3 përqind e të anketuarve u përgjigjën se drejtimi është i duhur, dhe 40.5 përqind besojnë se drejtimi është i gabuar. Të dhënat tregojnë se një numër në rritje i të anketuarve besojnë se vendi po lëviz në drejtimin e duhur.

Ndër udhëheqësit e partive politike, Hristijan Mickoski gëzon besimin më të madh tek qytetarët.

Nga blloku politik shqiptar me përqindjen më të lartë të besimit, lideri i BDI-së, Ali Ahmeti, vazhdon të jetë ai me përqindjen më të lartë të besimit (6%). Venko Filipçe, si kryetar i LSDM-së, është në vendin e tretë me një besim prej 4,7%. Kryetarët e partive nga koalicioni Vredi, Izet Mexhiti dhe Bilal Kasami, kanë afërsisht 2 përqind secili, dhe Afrim Gashi ka 1%. Kryetarët e ZNAM dhe E Majta, Maksim Dimitrievski dhe Dimitar Apasiev, janë të barabartë me nga 3 përqind secili.

Midis partive politike, ngjashëm me udhëheqësit, avantazhi i VMRO-DPMNE-së ndaj partive opozitare është bindës. Plot 23.8% e të anketuarve deklaruan se do të votonin për partinë politike VMRO-DPMNE në zgjedhjet e ardhshme.

Midis partive shqiptare në Maqedoni, BDI-ja opozitare ka një avantazh të lehtë ndaj rezultatit të përgjithshëm të koalicionit qeveritar Vlen.

Më shumë se gjysma e të anketuarve që ndanë se për cilën parti do të votojnë në zgjedhjet e ardhshme zgjedhin VMRO-DPMNE-në. Këtu, nëse krahasojmë rezultatet e votuesve të vendosur me sondazhet e kaluara, para zgjedhjeve lokale, VMRO-DPMNE, LSDM dhe ZNAM kanë rritje, dhe ka një rënie të lehtë te Levica dhe BDI. Rënia e Vlenit lidhet me largimin e Aleancës për Shqiptarët të Arben Taravarit nga koalicioni.

Sondazhi u krye nga 20 qershori deri më 4 korrik 2025 duke përdorur metodën CATI – sondazh telefonik i asistuar nga kompjuteri në një mostër prej 1,200 të anketuarish. Mostra është përfaqësuese në nivel të Maqedonisë sipas: rajonit, gjinisë, moshës dhe etnisë sipas të dhënave mbi popullsinë rezidente nga regjistrimi i vitit 2021.