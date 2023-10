Ish-kryetari i Kuvendit, Trajko Veljanoski, në një prononcim për “Plusinfo”, rikujton se e vetmja datë kur mund të mbahet raundi i dytë i zgjedhjeve të rregullta presidenciale së bashku me zgjedhjet e rregullta parlamentare dhe se nuk është në festën e Pashkëve. 5 maj 2024), është 8 maj 2024 viti.

Kur të gjithë janë pajtuar tashmë me faktin se zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare do të zhvillohen në mandatin e rregullt, mendoj se nuk është e nevojshme të gabohemi dhe të zgjedhim menjëherë 8 maj 2024 si afatin më të përshtatshëm. Është mundësia më e mirë për të reduktuar rrezikun e zgjedhjeve të pasuksesshme presidenciale, që do të ishin hyrje në krizë politike – thotë Veljanoski.

