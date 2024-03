Çmimi i benzinave pas mesnate në Maqedoninë e Veriut do të ulet për gjysmë denari. Një litër benzinë BS-95 do të kushtojë 82,5 denarë, ndërsa BS-98, 84,5 denarë. Edhe çmimi i naftës do të ulet për gjysmë denari, një litër naftë do të kushtojë 76,5 denarë. Edhe vaji ekstra i lehtë do të ulet për gjysmë denari, një litër do të kushtojë 75,0 denarë.