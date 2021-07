PËRBËRËSIT: 1 kg bamje, 1-2 qepë mesatare, 3-4 domate, kripë, piper, spec djegës, vaj ulliri dhe gjethe borziloku.

PËRGATITJA: Fillimisht skuqim bamjet me pak vaj ulliri dhe i lëmë mënjanë. Në të njëjtin tigan shtojmë sërish vaj ulliri, skuqim qepën deri sa të zbutet e më pas shtojmë domatet e qëruara dhe të grira. Shtojmë pak kripë, piper, spec djegës dhe gjethe borziloku të freskët.

I kalojmë qepët dhe domatet në tavë. I shtojmë bamjet dhe e përziejmë me kujdes. I shtojmë një gotë ujë me kripë ose lëng mishi dhe shtojmë disa gjethe borzilok sipër. Tavën e pjekim në furrë në 200 gradë rreth 50-60 minuta. Ju bëftë mirë

/Living.al/