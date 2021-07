Kuba me kos e fruta pylli dhe akullore biskotë për të gjithë ata që u pëlqen ta shuajnë vapën me shije frutash nga më të larmishmet e të këndshmet. Më poshtë po ju sjellin recetën e akullores me biskota !

Nga Linda Fishta

RECETA BAZË E AKULLORES

1 kuti qumësht panda 400 g

500 g pana e ftohtë nga frigoriferi

Përgatitja:

Me rrahësen elektrike të vezëve ose në robot, rrahim panën, jo shumë të ngrirë. Ulim shpejtësinë dhe shtojmë qumështin panda duke e rrjedhur pjesë-pjesë. Pasi ta kemi hedhur qumështin panda, rritim shpejtësinë dhe i rrahim derisa të përftojmë një masë si të ngrirë. E hedhim në një kuti me kapak që duron temperaturën e ngrirjes në frigorifer. Mund të përdorni kutitë e akulloreve që keni blerë më parë. E lëmë të pushojë në ngrirje për 7-8 orë.

AKULLORE ME BISKOTA OREO

7-8 biskota Oreo ose sipas dëshirës

Nxjerrim akulloren nga ngrirja dhe pas 10-15 minutash e përziejmë me copa biskotash.