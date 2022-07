Autorëve të krimeve seksuale do t’u ofrohet kastrim kimik në Tailandë në iniciativën e re për reduktimin e përsëritjes së krimeve, teksa deputetet e vendit kanë aprovuar procedurën.

Kriminelët që konsiderohen me gjasa të përsërisin krimet e tyre seksuale pas lirimit, do t’u jepet opsioni i një injeksioni të uljes së nivelit të testosteronit, në këmbim të reduktimit të periudhës së burgosjes.

Procedura do të kërkojë aprovimin e dy doktorëve dhe shkelësit do të monitorohen për 10 vjet si dhe do të duhet të mbajnë byrzylyk elektronik monitorimi.

Ligi i kaluar në parlament në mars është aprovuar kësaj jave dhe kërkon vetëm miratimin mbretëror.

Nëse aprovohet Tailanda i bashkohet një numri të vogël vendesh që përdorin kastrimin kimik për sulmuesit e rrezikshëm seksualë si disa shtete të SHBA, Rusia, Korea e Jugut, Polonia e Estonia.

“Dua që ligji të kalojë sa më shpejt”, tha ministria vendas i drejtësisë Somsak Thepsuthin. “Nuk dua të dëgjoj më sulme ndaj grave e vajzave”.

Një prej kritikëve të masës, Jaded Chouwilai, aktivisti i lëvizjes “progresive” kundër sulmeve seksuale, tha se të dënuarit duhet të rehabilitohen duke ndryshuar mendësinë e tyre në burg.

“Dënime si ekzekutimi apo kastrimi kimik përforcon idenë e i dënuari nuk mund të rehabilitohet.

Vitin e kaluar një masë e ngjashme i njoftuar dhe nga Pakistani.