Në Kuvendin e Maqedonisë, u bë inaugurimi i presidentes së re të vendit, Gordana Siljanovska.

Në fjalimin e saj, presidentja e re e Maqedonisë së Veriut, tha se nuk ka mundur të paramendoj se do të merr besimin e mbi 560 mijë qytetarëve.

Ajo tha se personi i vetëm i cili ka besuar se do të ndodh kjo ka qenë kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski ndërsa ajo nuk ka besuar.

“Së pari, do ta respektojë këtë Kuvend, do t’i harrojë momente e këqija, do t’i mbaje mend vetmë të mira. Do të jem presidente edhe palës së majtë dhe të djathtë. Do të jem presidente e të gjithë qytetarëve, nuk do t’i ndajë në bazë etnike, as religjioze as çfarëdotjetër”, tha Siljanovska, duke shtuar se do të bëj gjithçka për ta arsyetuar besimin.

Gordana Siljanovska, tha se është koha për unitet, ndërsa fjalimin ua dedikojë në veçanti grave.

“Jam gëzuar se këtyre ditët urimet e para erdhën nga gratë. Ditëlindjen e festova me ambasadoren e SHBA-së, këtë nuk do harrojë asnjëherë”, tha presidentja Silanovska.