“Askush nuk duhet dhe nuk duhet të jetë mbi ligjin. Nuk ekziston rreziku i presionit, shantazhit dhe nxitjes së tensioneve për tensione të reja të mundshme ndëretnike. Ju kujtoj se Maqedonia është anëtare e NATO-s, është e natyrshme që çdo parti nga pozita të shkojë në opozitë, nuk ka arsye për destabilizim”. Kështu tha kryetari i Lëvizjes Demokratike, Izet Mexhiti.

Ai mohoi se kinse ekziston një letër ultimatum mes partive shqiptare, se kusht për qeverinë e ardhshme do të jetë hapja e Kushtetutës, Marrëveshja e Ohrit dhe se Maqedonia duhet të hyjë në BE për 6 muaj.

Mexhiti tha se partia e tij dhe koalicioni sot zyrtarisht filluan negociatat me partinë fituese në zgjedhjet parlamentare, VMRO-DPMNE.

Siç tha ai, informacionet e publikuara në opinion për poste të mundshme në Qeveri për momentin janë spekulime, sepse kjo temë do të vihet në tavolinë vetëm në fazën e tretë të negociatave me liderin e VMRO DPMNE-së, Hristijan Mickoski.

“Në fazën e parë të negociatave me VMRO-DPMNE-në do të jetë programi i qeverisë së ardhshme, i cili do të bazohet në zbatimin e reformave të reja në luftën kundër korrupsionit, diskutimin për kthimin përfundimtar në sundimin e ligjit, përmirësimin e besimit të ulët aktual tek gjyqësori dhe prokuroria, krijimi i një vendi europian dhe mbi të gjitha politikat drejtuese drejt rritjes dhe zhvillimit pozitiv ekonomik në vend”.

“Duhet të them se ende nuk kemi kërkuar poste ministrore, deri më tani të gjitha njoftimet e bëra në opinion janë spekulime, sot nuk do të diskutojmë për ministrat, por për parimet dhe programin e Qeverisë së re”, deklaroi Mexhiti.