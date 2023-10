Në orët e para të së dielës [sonte, pas mesnate], që i bie të jetë e diela e fundit e tetorit, akrepat e orës do të lëvizin 60 minuta pas.

Ndërrimi do të bëhet në orën 03:00 të mëngjesit dhe ora do të kthehet në 02:00. Ky ndryshim do t’i japë fund periudhës së orës verore që zgjat për shtatë muaj. Ndryshimi i orës do të zgjasë deri të dielën e fundit të muajit mars, ku akrepat do të shkojnë 1 orë para.