Jam i bindur se biseda e sotme në një atmosferë të këndshme debati do të japë frytet e saj. Nuk mund të them se do të ndodhë nesër, por është e rëndësishme që ju të filloni, tha presidentja Gordna Siljanovska Davkova pas takimit në Sofje me kolegun e saj bullgar Rumen Radev.

Rezulton se fjala, fjala, është gjëja më e rëndësishme në Bibël. Edhe një herë është treguar se kur të uleni dhe të bisedoni të udhëhequr nga vullneti i mirë dhe jo keqbesues, do të bëni një hap të madh drejt gjetjes së zgjidhjeve të përbashkëta të rëndësishme. Nuk jam rastësisht këtu, kam ardhur për të biseduar, dhe sigurisht tani pres që presidenti Radev të vijë në Shkup. Unë mendoj se dhe jam i sigurt se, siç e them shpesh, mendimi mund të jetë më i shpejtë se drita nëse dëgjojmë njëri-tjetrin, nëse respektojmë njëri-tjetrin, nëse kemi vullnetin për të kuptuar njëri-tjetrin, atëherë zgjidhja është e arritshme. , theksoi Siljanovska Davkova.

E pyetur se çfarë ranë dakord me Radevin, ajo theksoi se ishin të bashkuar për integrimin evropian, kriteret e Kopenhagës, qasjen rajonale për zgjidhjen e problemeve, për faktin se do të nxjerrim mësimet bullgare, nuk do të duhet të përsërisim gabimet dhe se ne do të kërkojmë një kompromis dhe një zgjidhje të përbashkët pa u ndjerë askush i fyer apo i lënduar dhe pa menduar askush se ata janë harruar.

Për vizitën e Radevit në Shkup, ai tha se “data nuk është përcaktuar, por kanë përcaktuar se çfarë mund të jetë ardhja”.

Sinqerisht, secili prej nesh e kemi shprehur me respekt, kemi dëgjuar njëri-tjetrin, por fakt është se përfaqësojmë interesat kombëtare të njërit dhe të tjetrit, por është fakt edhe se dialogu është zgjidhja kryesore, tha Siljanovska Davkova. .

Ai shtoi se sot nuk është diskutuar për çështjen e përfshirjes së bullgarëve në Kushtetutë, as për ndonjë çështje tjetër konkrete.

Lidhur me qëndrimin e saj për ndryshimin e Kushtetutës, Siljanovska Davkova tha se vendimet për këto çështje i marrin deputetët në Kuvend dhe nuk varen nga qëndrimet e vartësve.

Po të isha monark absolut, mund të ndryshoja Kushtetutën, por deputetët përfaqësojnë qytetarët, votojnë sipas bindjes së tyre. Nuk mund ta pezulloj demokracinë parlamentare, por sigurisht që i kemi diskutuar të gjitha çështjet, them i kemi diskutuar, sepse nuk mund të sjellim zgjidhje, as t’ia imponojmë kombit dhe të tjerëve. Por ne biseduam dhe është e shëndetshme, tha presidentja Gordana Siljanovska Davkova pas takimit në Sofje me kreun e shtetit bullgar Rumen Radev.

Foto: BGNES Ajo shprehu keqardhje për aksidentin e sotëm dhe vdekjen e dy pilotëve bullgarë dhe shprehu mirëkuptimin se për këtë Radev nuk mund t’i bashkohet shfaqjes së operës “Nabuko” të Operës dhe Baletit të Maqedonisë sonte në Sofje. Radev nuk ka dhënë asnjë deklaratë pas takimit. Më herët gjatë ditës së sotme ai ka shprehur shpresën se çështjet e hapura mes dy vendeve do të zgjidhen përfundimisht.

Kjo është vizita e parë e Siljanovska Davkovës pas marrjes së detyrës në maj të këtij viti. Ajo sonte në Sofje do të ndjekë operën “Nabuko” të Xhuzepe Verdit në Operën dhe Baletin e Maqedonisë.

Në delegacionin e Maqedonisë në Sofje janë ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, Timço Mucunski dhe ministri i Kulturës dhe Turizmit, Zoran Ljutkov.