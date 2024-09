“Unë apeloj dhe do të vazhdoj të apeloj që të shmangen temat etnike. Nuk mendoj se kjo është mënyra e duhur për të tërhequr vëmendjen. Ndoshta sot në politikën ditore mund të sulmojmë dikë për një temë etnike, por nuk është kështu. Ka parti politike që janë pjesë e bllokut maqedonas dhe shqiptar dhe që mendojnë se në këtë mënyrë do të tërheqin simpatinë, se në atë mënyrë do të tërheqin njerëzit dhe se në atë mënyrë do të profilizohen politikisht”, thotë kryetari i Qeveria e Republikës së Maqedonisë Hristian Mickoski në intervistën e sotme në podkastin “Kërko me Landov”.

“Asnjëherë nuk kemi luajtur me pasionet e ulëta, me tensionet ndëretnike, madje edhe fetare, tha Mickoski dhe shtoi se si qeveri duhet të mbrojnë sovranitetin e shtetit dhe të ofrojnë siguri për qytetarët.

Ne jemi ata që duhet ta mbrojmë sovranitetin e shtetit, por në të njëjtën kohë të sigurojmë sigurinë e qytetarëve që ata të ndihen të sigurt në Maqedoni si Qeveri. Nuk mendoj se na sjell dëm dhe se në këtë mënyrë dëmtojmë unë personalisht, edhe VMRO-DPMNE-ja, edhe Qeveria, sepse kurrë në jetën time nuk kam luajtur gjëra në binarë të shkurtra, në bina të shkurtra. Gjithmonë jam përpjekur të vrapoj maratonën e para. Edhe në këtë maratonë do të vrapojmë”, tha Mickoski.

“Ajo që ne si qeveri duhet të bëjmë është të jemi mbi situatën dhe t’i shohim gjërat si shtetardhje dhe të reagojmë si shtet,” beson ai.

Kryeministri Mickoski tregoi se para qytetarëve ka prezantuar program, duke shtuar se nuk është detyrë e tij të arrestojë njerëz, por do të ketë përgjegjësi sepse nëse nuk ka përgjegjësi atëherë do të përsëriten gabimet e së kaluarës.

“Duhet të ketë përgjegjësi sepse nëse nuk ka përgjegjësi atëherë do të përsëriten gabimet e së kaluarës”. Në rrjetet sociale janë shfaqur disa fotografi të njerëzve me liderë politikë nga e kaluara, duke pasur parasysh se kryetari i komunës së Vrapçishtit është nga strukturat e ish-Aleancës së Shqiptarëve, tash besnik i Ziyadin Selës, dhe duke pasur parasysh se kreu i OVR-së së Gostivarit. është pjesë e BDI-së, atëherë e keni të qartë se cili ka qenë qëllimi dhe qëllimi dhe çfarë është dashur të ndodhë atje”, tha kryeministri Mickoski.

Presidenti Mickoski theksoi se këtë e priste dhe se këto tensione do të vazhdojnë sepse, siç ka thënë opozita, ka krizë idesh.

“Unë prisja që kjo dhe kjo do të vazhdojë sepse opozita ka krizë idesh, krizë projektesh, krizë propozimesh konstruktive dhe e vetmja mënyrë për të tërhequr vëmendjen është pikërisht kjo dhe ajo me etninë dhe tani kanë shkuar në një hap më tej me tensionet fetare.” Nuk pres që ky incident i izoluar të përfundojë me kaq dhe të ndalet”.

I pyetur nëse BDI dëshiron të kthehet në pushtet përmes incidenteve të tilla, Mickoski tha se opozita nuk është vetëm BDI, por ka edhe parti nga blloku maqedonas.

Presidenti Mickoski shtoi se kjo është mënyra dhe strategji e gabuar për të vepruar, sepse këto konflikte vetëm krijojnë ndjenja negative tek qytetarët.

“Mendoj se në këtë mënyrë po krijojnë ndjenja shtesë negative tek qytetarët lidhur me funksionimin e tyre. Është tjetër gjë që ju të dilni para opinionit me ide, projekte, me kritika të qëndrueshme, por të shkaktoni konflikte të tilla për mua është strategji e gabuar”, ka vendosur Mickoski.

Mickoski shtoi se nuk mund të pritet që të mos ketë krim, por është e rëndësishme se çfarë do të jetë lufta kundër krimit.

“Nuk mund të prisni që të mos ketë krim, por rëndësi ka lufta juaj kundër krimit dhe nëse ju si politikan vareni nga mëshira e atyre bandave kriminale. Ky është thelbi”, tha presidenti Mickoski.

Presidenti Mickoski theksoi se si qeveri duhet të dëshmojnë dhe të sigurohen se krimi është i padobishëm, gjegjësisht pas kryerjes së veprës duhet të merren masa të menjëhershme dhe të kapen ata persona.

“Duhet të veprojmë si Qeveria dhe të dëshmojmë se nuk ia vlen të jesh kriminel, gjegjësisht pas veprës së kryer krimi, menjëherë të veprosh dhe t’i kapim ata njerëz”, tha Mickoski.