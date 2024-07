Shteti i grabitur, lotaria ka dhënë në mënyrë të paligjshme licenca për lojërat e fatit dy kompanive, njëra nga Strumica dhe tjetra nga Shkupi.

Kompania nga Strumica është e lidhur drejtpërdrejt me SDS-në, ndërsa kompania nga Shkupi me BDI-në? Kështu SDS dhe BDI i kanë rezervuar milionat nën mbrojtjen e institucioneve, akuzoi Marija Miteva.

Kompanitë prej vitesh po pasurohen përmes lojërave të fatit, së pari pa bazë ligjore, por me licencë të lëshuar dhe së dyti, pa paguar taksa. Kush nga majat e SDS-së dhe BDI-së e aminoi dhe e mbuloi këtë krim miliona dollarësh?

Për krahasim, në vitin 2018 biznesi i lojërave të fatit u kthye në 210 milionë euro, dhe në vitin 2023 800 milionë. Ose në 5 vite ky biznes është rritur deri në 600 milionë euro. Kjo tregon drejtpërsëdrejti se në kohën e SDS-së dhe BDI-së janë fituar miliona në kurrizin e qytetarëve me operacione të paligjshme, me licenca të marra pa bazë dhe për ta bërë edhe më keq, disa nga ato kompani nuk paguanin taksa për atë.

Dhe nervozizmi në SDS dhe BDI është i madh, pse pikërisht këto dy kompani nga Strumica dhe Shkupi që kanë shkelur ligjin dhe nuk kanë paguar tatim, nuk do të mund ta bëjnë më.

Po ashtu, të gjeturat e fundit tregojnë se që nga viti 2017, vetë “Lotaria e Maqedonisë” nuk posedonte licencë, por megjithatë kishte lëshuar licenca për organizimin e lojërave të fatit.

Për vite me radhë faktor kyç për zhvillimin e biznesit në Maqedoni ishte pushteti politik i BDI-së dhe SDS-së.

Prandaj sot përdorin gënjeshtra dhe trillime, konferenca boshe shtypi dhe sulme të sajuara çdo ditë, duke shpresuar se do të mbulojnë të gjitha krimet që zbulohen në institucione.

Por shpifjeve do t’i përgjigjemi me të vërtetën, SDS dhe BDI duhet ta dinë se për çdo parregullsi që kanë bërë do të ketë përgjegjësi, vetëm kështu do të kemi shtet ligjor dhe shtet të mirëfilltë të së drejtës.