Pagesa e parave nga TVSH-ja ime nuk do të fillojë para se të ketë ribalancim të buxhetit, sqaron drejtoresha e Shërbimit të të Ardhurave të Brendshme Elena Petrova për atë që i intereson më së shumti qytetarët.

Ajo thotë se buxheti aktual nuk parasheh mjete për pagesë dhe se duhet të bëhet një ribalancim para se të fillojë pagesa e parave për tremujorin e dytë.

Dua të sqaroj se pagesa e TVSH-së sime nuk ka filluar. Ky informacion është transmetuar gabimisht. Pagesa do të fillojë pas ribalancimit të Buxhetit. Përkatësisht, mjetet që menaxhmenti i mëparshëm i kishte planifikuar në Buxhetin për vitin 2024 për pagesën e TVSH-së sime, kryesisht janë shpenzuar ose thënë ndryshe nuk janë planifikuar mjete të mjaftueshme për këto pagesa për tërë vitin 2024, kështu që mjetet duhet të jenë parashikohet me ribalancim të Buxhetit – shpjegon Petrova në intervistën për “Republika”, e cila do të publikohet nesër.