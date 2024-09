Orizi, mielli, makaronat, vaji, qumështi, kosi, produktet e qumështit, perimet, frutat, janë në listën e 73 tre produkteve në të ashtuquajturën shportë të konsumit të vjeshtës. Për ta marzhi bruto i fitimit do të kufizohet në 10 për qind në tregtinë me shumicë dhe pakicë dhe tregjet do të shënohen me mbishkrimin “më pak kosto, më shumë për ju”, vendosi sot Qeveria, me propozim të Ministrisë së Ekonomisë. dhe Punës.

Vendimi i Qeverisë për kufizimin e marzhit bruto të fitimit të disa prej produkteve ushqimore bazë do të hyjë në fuqi të nesërmen pas publikimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, dhe do të zbatohet deri më 31 tetor të këtij viti.

Ministri përkatës, Besar Durmishi, në një konferencë për media tha se me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, kostot e ushqimeve dhe pijeve joalkoolike pritet të ulen mesatarisht rreth 10 për qind.

Durmishi tha se një vendim i tillë është marrë në bazë të të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave, për indeksin e shpenzimeve të jetesës, të cilat tregojnë se krahasuar me muajin gusht 2024, me dhjetor 2023, është shënuar rritje e shpenzimeve për ushqim për 4 për qind, prej të cilave. Rritja më e madhe është te frutat me 10.9 për qind, te qumështi, djathi dhe vezët 6.6 për qind, te perimet 3.9 për qind, te mishi 3.6 për qind dhe te buka dhe drithërat me 2 për qind. Për të njëjtën periudhë, kostot e pijeve joalkoolike janë rritur me 9,4 për qind, nga të cilat uji mineral, pijet joalkoolike, lëngjet e frutave dhe perimeve janë rritur me 11,1 për qind, ndërsa kafeja, çaji dhe kakaoja janë rritur me 7,7 për qind.

-Sipas të dhënave, në konsultim me grupin e punës që u formua nga përfaqësues të Ministrisë së Ekonomisë dhe Punës, Financave dhe Bujqësisë, mendojmë se kjo rritje e kostove të ushqimit dhe pijeve joalkoolike është e tepruar dhe joproporcionale në raport. ndaj rritjes së kostove të prokurimit dhe kostove operative që bëjnë tregtarët. Vlerësimet tona janë se me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, kostoja e ushqimeve dhe pijeve joalkoolike do të ulet mesatarisht me rreth 10 për qind, gjë që do të ulë edhe koston e jetesës në shportën e konsumatorit për grupin e ushqimeve dhe pijeve. tha ministri Durmishi.

Sipas Vendimit, tregtarët për produktet që përfshihen në shportën e vjeshtës dhe vendosen në rafte, frigoriferë dhe pajisje ftohëse, duhet t’i shënojnë qartë me mbishkrimin “më pak kosto, më shumë për ju” që është publikuar në faqen e internetit të Ministria e Ekonomisë dhe e Punës.

Gjithashtu, ka theksuar Durmishi, shitësit me shumicë dhe pakicë do të kenë obligim që nga këto produkte në listë të blejnë dhe shesin në sasi mujore së paku 70 për qind të sasive të blera në gusht të këtij viti.

Masa e shportës së konsumit të vjeshtës do të aplikohet në periudhën në vijim si shporta e Krishtlindjeve, shporta e Ramazanit, shporta e Pashkëve me kohëzgjatje të kufizuar para dhe gjatë festave kur zakonisht rriten çmimet e produkteve bazë ushqimore, për të mbrojtur standardin e qytetarëve.

Lista e produkteve përfshin:

– oriz i bardhë në pako nga 900g deri në 1kg;

-miell gruri, tip 400 në ambalazhe nga 1kg deri në 2kg;

-bukë e bardhë dhe gjysëm e bardhë, bukë, e tipit industrial 450g (e plotë dhe në copa), me përjashtim të bukës së sapopjekur në markete;

-produkte furre furre (gjevër i thjeshtë, burek me mish dhe djathë, banika me mish dhe djathë, simit pogaça dhe petë squfur, i thjeshtë dhe me djathë);

-biskota, “Petit Beure” dhe biskota të zakonshme nga 300g deri në 500g;

-makarona (makarona dhe spageti nga gruri i fortë pa dhe me vezë 500 g (pa aksesorë);

– vaj luledielli ushqimor, në një paketë 1 litër;

-mish, viçi, pa kocka, kofshë ose ndonjë pjesë tjetër;

-mish, derri, pa kocka, kofshë ose ndonjë pjesë tjetër;

-pulë (e freskët dhe e ngrirë) e plotë;

-biftek pule (i freskët dhe i ngrirë);

-sallam, proshutë në ambalazh nga 300g deri në 800g (pa ambalazh në feta);

– sallam derri (pa aditivë dhe pa paketim në feta);

– sallam çaji, i bërë me mish viçi (pa aksesorë dhe pa paketim në feta);

– sallam special i pulës në ambalazh nga 300g deri në 800g (pa ambalazh në feta);

– patetë nga mëlçia ose pula (pule), (pa aditivë) në pako 95 g dhe 100 g;

-peshk hake të ngrirë;

-qumështi i përhershëm i lopës (përveç qumështit organik dhe qumështit me suplemente) me përmbajtje yndyre 2,8 për qind, 3,2 për qind dhe 3,5 për qind në paketim 1 litër;

– Kos i thjeshtë i qumështit të lopës, pa aditivë, me përmbajtje yndyre nga 2,8 për qind deri në 3,2 për qind në paketim 1 litër;

– qumësht i thartë i lopës (zakonisht pa aditivë) me përmbajtje yndyre 2,8 për qind dhe 3,2 për qind në një paketë prej 400 g deri në 500 g;

– salcë kosi nga qumështi i lopës, me përmbajtje yndyre nga 12 për qind deri në 20 për qind në paketim 180 g deri në 400 g;

– gjizë;

– djathë i bardhë tradicional i lopës (pa aditivë);

– djathë i bardhë i përzier tradicional (pa aditivë);

– djathë tradicional i lopës (pa aditivë);

– djathë i përzier tradicional (pa aditivë);

– vezë pule të freskëta, 1/10 paketë;

-vaj, (gjalpë), i prodhuar në mënyrë industriale -vaj, (gjalpë), prodhim industrial (pako 250 g);

-margarinë, (e zakonshme), e paketuar në 250 g;

– mollë;

– pjeshkë;

-rrush tavoline;

– limon;

– portokall;

– banane;

– arra të pastruara;

– fasule;

– qepë;

– patate;

– karrota;

– spinaq;

– lakër;

– kastraveca;

– kornichons;

– hudhër;

– kungull i njomë;

– bishtaja;

– domate;

-speca;

-lulelakra;

– kungull;

– patëllxhan;

– lente;

– majdanoz;

– brokoli;

-presh;

-perime të ngrira (përzierje) në fletë metalike prej 450 g;

– perime të ngrira nga misri, në fletë metalike prej 450 g;

-perime të ngrira nga bizelet, në petë prej 450 g;

-bishtaja të ngrira, në petë 450 g;

– ullinj, të zinj;

– bizele të konservuara në një paketë prej 400 g;

– ajvar me speca të pjekur, kavanoz deri në 660 g;

-kastraveca, të konservuara, kavanoz deri në 720 g;

– kërpudha të marinuara (të copëtuara), kavanoz deri në 720 g;

-kristal i bardhë i sheqerit;

– reçel dhe marmelatë;

– çokollatë e zakonshme me qumësht, në një paketë prej 100 g;

– ketchup;

-majonezë në një kavanoz prej 660 g;

– erëz (vegjetale, pikante etj.);

– kafe e bluar e skuqur e paketuar në 200 g;

-Lëng frutash të turbullt (me re) nga fruta të ndryshme në një kuti kartoni 1 litër.