Kryetari i Kuvendit, Jovan Mitrevski ka shpallur zgjedhjet në Maqedoni.

Rrethi i parë i zgjedhjeve presidenciale do të mbahen më 24 prill 2024, ndërkaq rrethi i dytë i po të njëjtave do të mbahet me rrethin e parë të zgjedhjeve parlamentare – më 8 maj 2024.

“Sot, në përputhje me përgjegjësinë kushtetuese dhe detyrimet kushtetuese e nënshkrova dekretin për shpalljen e zgjedhjeve për president të shtetit dhe për deputetë në Kuvend. Rrethi i parë i zgjedhjeve të shtata presidenciale do të mbahen më 24 prill 2024, kurse rrethi i dytë i zgjedhjes së presidentit do të mbahet më zgjedhjet e njëmbëdhjeta parlamentare më 8 maj”, tha Mitrevski.