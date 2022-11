Pas paralajmërimit se me mosmarrëveshjen me qytetin e Shkupit në lidhje me autobusat privat, sot shoferët kanë dalë në protesta para qytetit të Shkupit duke bllokuar hyrjen kryesore me parkimin e autobusëve, përcjellë Klan M.

Ndërsa dje kryetarja e Qytetit të Shkupit, Danella Arsovska u bëri thirje përfaqësuesve të shoqatave private të autobusave privat “ Slloboden prevoz dhe “Makekspres” të protestojnë para selive të VMRO-DPMNE-së dhe LSDM-së pasi drejtorët e tyre kanë gjeneruar borxh, ndërsa duan ta paraqësin si dështim të tanishëm të Qytetit.