“Politikën mund ta shtyni deri në mëngjes, por në mëngjes nuk do të ketë autobusë. Nuk të intereson, nuk merr transport publik. Këta njerëz kanë fëmijë, janë të uritur, nuk kanë para t’i japin për një meze të lehtë në shkollë. Këtu nuk kemi parë që dikush të thotë se si do të zgjidhet problemi dhe do të marrim rrogë, por luftimet e tyre partiake dhe politike”, kanë thënë sindikatat, transmeton SDK .

“U kërkojmë falje qytetarëve, por kjo duhej të ndodhte për të zgjidhur njëherë e përgjithmonë problemin me pagat e rregullta në PS”, tha Miço Stojanovski, kryetar i Sindikatës së NQP-së.