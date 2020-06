Shkrijel: Të gjithë ato që kanë ngelur pa punë nga 11 mars deri më 30 prill, të aplikojnë për kompensim në Agjenci

Maqedoni

Lajm i mirë, Bekteshi: Nga e hëna me 22 qershor, do të fillojnë me punë hotelet

Ministri i Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi ka dhënë një lajm të mirë për pronarët e hoteleve. Ai thotë se nga dita e hënë pra me 22 qershor do të fillojnë me punë hotelet. ” Nga e hëna me 22 qershor, do të fillojnë me punë hotelet. Në seancën e sotme të Qeverisë miratuam Protokolin...