Ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi në konferencën e sotme për shtyp në Qeveri

informoi se është publikuar Thirrja publike për mbështetje financiare për forcimin e

konkurrencës së subjekteve afariste në periudhën post Covid 19.

„ Në tre muajt e fundit, Qeveria ka miratuar tri Pako të masave ekonomike për

mbështetje të kompanive dhe qytetarëve të prekur nga kriza e pandemisë. Përmes

këtyre masave, ne u dhamë mbështetje kompanive që pasuan më shumë dëme nga

kriza e shkaktuar nga Koronavirusi që të mbeten likuide dhe të paguajnë pagat për

punonjësit. Përmes Bankës për Zhvillim të Maqedonisë së Veriut, deri më tani kemi

ofruar kredi pa interes në vlerë prej 12.6 milion euro për 1,331 ndërmarrje mikro, të

vogla dhe të mesme, në të cilat punojnë 16.632 të punësuar.Përmes masës për

pagimin e pagës minimale prej 14.500 denarë, është siguruar mbështetje për 21.215

kompani dhe 5,579 kryerës të veprimtarive për muajin prill dhe për 20,507 kompani dhe

5,579 kryerës të veprimtarive për muajin maj, ndërsa javën e kaluar kemi vendosur që

të vazhdojmë këtë masë edhe për pagimin e pagës së qershorit.Por jo vetëm

kompanitë. Në Pakon e tretë të masave, ne gjithashtu siguruam mbështetje për

qytetarët duke lëshuar kartela pagesore dhe vauçerë për turizëm. Kartelat tashmë po

mbërrijnë nëpër adresat e qytetarëve të përfshirë nga kjo masë dhe do të merren nga të

gjithë deri më datën 18 të muajit të ardhshëm. Vetëm vlera e masave nga Pakeoja e

Tretë është 355 milion euro dhe do të mbulojnë 730,000 përdorues, deklaroi Bekteshi.

Sipas ministrit, përveç kompanive dhe qytetarëve më të prekur në Pakon e tretë të

masave ekonomike, ne gjithashtu siguruam mbështetje për ato kompani që ishin

të guximshme dhe të cilat edhe përkundër krizës ekonomike investuan. Për këto

kompani në Pakon e tretë të masave janë paraparë 20 milion euro si ndihmë

shtesë shtetërore, për çka edhe është shpallur thirrja publike për ndihmë financiare

për forcimin e konkurrencës të subjekteve afariste në periudhën post korona.

„ Qëllimi kryesor i kësaj mase, është tu ndihmohet kompanive që do të humbasin

tregjet për ti rifituar ato – rritjen e konkurrencës së tyre, modernizimin e proceseve,

rritjen e produktivitetit me çka do të mirëmbahen sipërmarrjet afariste që do të

kontribuojnë në rimëkëmbien e ekonomisë në vend, përmes realizimit të një projekti

investimesh në periudhën post kovid nga korriku deri në dhjetor të vitit 2020.

Për këtë ndihmë financiare mund të aplikojnë kompanitë të cilat gjatë vitit 2020, kanë në

realizim e sipër një projekt investimi, punojnë në sektorët prodhues që janë definuar si

prodhimtari ,përveç atyre që përjashtohen nga kjo mundësi në përputhje me Ligjin për

kontrollin e ndihmës shtetërore, subjektet afariste që kryejnë veprimtari tregtare, nëse

investojnë në mjetet themelore, kryejnë veprimtari në fushën e shërbimeve të

informacionit dhe komunikimit, nëse investimi përfshin krijimin e një njësie të re

organizative për zhvillimin teknologjik, hulumtimin dhe/ose zhvillimin e një zgjidhje të re

softuerike ose harduerike, theksoi ministri.

Duke pasur parasysh që qëllimi i kësaj mase është të ndihmojë kompanitë që kanë

investuar në rritjen, zhvillimin, përmirësimin e konkurrencës dhe pushtimin e tregjeve

edhe gjatë kohës së pandemisë, me këtë masë NUK PËRFSHIHEN KOMPANITË QË:

– kanë treguar rezultat financiar negativ në vitin 2019;

– kryejnë veprimtari në fushën e bujqësisë parësore, pylltarisë dhe peshkimit;

– kryejnë veprimtari ndërtimi që kanë të bëjnë me ndërtimin dhe shitjen e

apartamenteve dhe ndërtesave të banimit dhe të biznesit për pjesën e aktivitetit

ndërtimor dhe shitjen e apartamenteve, ndërtesave të banimit dhe afarizmit;

– punojnë në industrinë e prodhimit të qymyrit dhe çelikut;

– mbështeten nga masa dhe mekanizma të tjerë për mbështetje të sektorëve të veçantë

(siç janë sektori bankar, shërbimet financiare, etj.);

– kryejnë veprimtari me interes publik të përcaktuara me ligj;

– kryejnë veprimtari të licencuar;

– kryejë veprimtari të rregulluar, çmimi i të cilit përcaktohet nga një organ rregullator i

pavarur;

– janë përdorues të të drejtës së koncesioneve në të mirë të interesit të përgjithshëm;

– të cilët kryejnë veprimtari në lidhje me prodhimin e dedikuar (armatime dhe pajisje

ushtarake);

– prodhojnë mallra të akcizës, përveç mallrave të akcizës të destinuara për qëllime

laboratorike farmaceutike, mjekësore dhe industriale dhe

– kryejnë veprimtari tregtare (me pakicë dhe shumicë), përveç nëse investojnë në mjete

themelore dhe objekte.

„ Shuma e ndihmës financiare është 25% e investimit të realizuar sipas planit të

investimit që do ta dorëzojë aplikanti, por jo më shumë se 40,000 euro për kompanitë

që kanë realizuar të ardhura totale në vitin 2019 jo më shumë se 1.000.000 euro, deri

100,000 euro për kompanitë që kanë realizuar të ardhura totale në vitin 2019 nga

1.000,001 euro deri në 10,000,000 euro, deri 140,000 euro për kompanitë që kanë

realizuar të ardhura totale në vitin 2019 nga 10,000,001 euro deri në 50,000,000 euro,

dhe 200,000 euro për kompanitë që kanë realizuar të ardhura në vitin 2019 më shumë

se 50,000,000 euro.

Kompania që do të marrë ndihmë financiare është e detyruar të dorëzojë një Raport

deri më 31.01.2021 për rrjedhën e realizimit të planit të investimit me dëshmi se është

realizuar brenda planit të investimit për të cilin është paguar mbështetja financiare.

Mjetet do të merren në momentin kur do të zbatohet plani financiar, dhe pritet të

realizohet deri në fund të vitit të ardhshëm, ceku Bekteshi.

Nëse subjekti afarist nuk arrin të kryejë investimin ose nuk arrin të dëshmojë një

minimum prej 80% të vlerës së investimit, ai duhet të kthejë mjetet jo më vonë se 01

mars 2022.