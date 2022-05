Shkup, 12 maj – Në Parlament po ndodhin ngjarje turbulente me kërkesa të opozitës për zgjedhje të parakohshme. Për dallim nga VMRO-DPMNE, e cila edhe më tej është në bojkot aktiv në Kuvend, Aleanca për Shqiptarët paralajmëroi se do të lë edhe pak kohë nëse do t’i bashkangjitet kësaj iniciative apo jo, transmeton Zhurnal.

Ziadin Sela sot në Utrinski Brifing, u shpreh se puna e opozitës është të kërkojë ndryshimin e pushtetit. Sipas tij, qytetarët nuk panë asgjë nga shumica e re parlamentare ndërsa ende nuk kemi kaluar pragun për hyrje në BE.

Për këtë, edhe ASH është e interesuar për rrëzimin e qeverisë.

“Ne para disa javëve dolëm me agjenda sipas të cilave od të punojmë. Njëra prej iniciativave tona është ndryshimi i ligjit për lojërat e fatit me atë që kazinot do të largoheshin nga shkollat dhe objektet fetare dhe do të zhvendoseshin në hotele me pesë yje. Ata thonë se nuk ka hotele të tilla, ne përgjigjemi se ata që janë të interesuar mund të investojnë dhe të bëjnë hotele të tilla në vend se të investojnë jashtë vendit”, thotë Sela.

Ai është kundër Ballkanit të Hapur sepse sipas tij, Maqedonia nuk duhet të ketë alternativë tjetër përpos Bashkimit Evropian.

Ai shprehet se bojkoti në Parlament është e drejtë legjitime e VMRO-DPMNE-së.



Ai Ali Ahmetin e konsideron si një gënjeshtar të madh politik i cili në zgjedhje shkon me gënjestra të mëdha.

“Përshembull, kur tha se do të ketë kryeministër shqiptar. Neve nuk na duhet kryeministër shqiptar, me emër dhe mbiemër shqiptar, por dikë që na i zgjidhë problemet. E ardhmja e Maqedonisë nuk qendiset nga Reçica e Vogël apo Zajazi. Nëse duam të matemi, duhet të shohim çfarë është investuar. Atje, qendiset korrupsioni, qendisen gjykatësit dhe prokurorët, dhe po, BDI duhet të shkojë në opozitë. BDI po bëhen bixhozxhinjë dhe duan të formojnë firmë e cila do të bënte lotari shtetërore e cila do të ishte si degë e BDI-së. Prej këtu është e qartë se nuk kemi shtet juridik”, thotë Sela.

Sa i përket lapidarit në Sllupçan, Sela shprehet se njerëzit kanë nevojë për kanalizime dhe rrugë, por edhe për kulturë, folklor dhe përmendore, e këtyre gjërave nuk duhet t’u jepet notë etnike.

“Nuk është Ali Ahmeti ai që Mickoski mendon se është, e kështu ia ngritë rejtingun. Në kulturën e shqiptarëve ka zero investime. Nuk mundet Marëveshja e Ohrit të jetë fjala e parë në çdo ankesë, e t’i trajtojmë ata që e kanë sjellë dyfish. Fëmijët e mbrojtësve (branitellave) kanë të drejtë falas të studiojnë në Universitetin e Tetovës, ndërsa fëmijët e luftëtarëve të UÇK-së të cilët u angazhuan për legalizimin e të njejtit universitet, nuk e kanë këtë të drejtë”, thotë Sela.to