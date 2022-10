Nëse do të mund të zbulonit sa jetë ju ka mbetur, a do të dëshironit të dinit? Një studim i fundit i publikuar në British Journal of Ophthalmology sugjeron që sytë tuaj mund të zbulojnë informacione për jetëgjatësinë tuaj. Një ekip ndërkombëtar studiuesish ka zbuluar një lidhje midis moshës biologjike të retinës së një personi dhe rrezikut të vdekjes.

Sytë e tu tregojnë se sa jetë të ka mbetur! Nëse duket kështu… Zbulimi mund të përdoret si një sistem i rëndësishëm paralajmërues për sëmundjet neurodegjenerative si Alzheimer.

“Retina ofron një “dritare” unike, të aksesueshme për të vlerësuar proceset patologjike të lidhura me rritjen e rrezikut të vdekjes nga sëmundjet sistemike vaskulare dhe neurologjike,” tha autori, Dr Mingguang He nga Qendra Australiane e Kërkimit të Syve.

Studiuesit ndoqën pjesëmarrësit e moshës 40 deri në 69 vjeç për një mesatare prej 11 vjetësh. Si pjesë e studimit të Biobank në Mbretërinë e Bashkuar, të gjithëve iu skanua fundi, sipërfaqja e pasme e syrit, dhe u mor një bazë e madhe e të dhënave biomjekësore dhe një burim kërkimi që përmban informacion të detajuar gjenetik dhe shëndetësor nga gjysmë milioni pjesëmarrës.

Ekipi ndërkombëtar krahasoi “moshën biologjike” të secilës retinë me moshën kronologjike të personit dhe zbuloi se shumë pjesëmarrës kishin një “ndryshim në moshë të retinës”.

Boshllëqet e mëdha të vëzhguara u shoqëruan me një rrezik 49 deri në 67 përqind më të lartë të vdekjes nga çdo shkak tjetër përveç sëmundjeve kardiovaskulare ose kancerit. Kjo u bë pasi morën parasysh faktorët potencialisht me ndikim si presioni i lartë i gjakut, indeksi i masës trupore (BMI), stili i jetesës dhe përkatësia etnike.

Gjetjet e reja tregojnë se ndryshimi i moshës në retinë është një parashikues i pavarur i rrezikut të rritur të vdekjes, veçanërisht nga sëmundjet jo-kardiovaskulare/vdekja jo kanceroze. Këto gjetje sugjerojnë se mosha e retinës mund të jetë një biomarker klinikisht i rëndësishëm i plakjes,

Shkencëtarët zbuluan se me çdo rritje vjetore të moshës, rreziku i vdekjes nga çdo shkak ose një shkak specifik rritet përkatësisht me dy dhe tre%.

Gjetjet gjithashtu mbështesin provat se rrjeti i vogël vaskular në retinë është një tregues i besueshëm i shëndetit të përgjithshëm të rrjedhës së gjakut të trupit dhe trurit.

Sipas ekipit hulumtues, është e qartë se ndërsa rreziqet e sëmundjeve dhe vdekjes rriten me kalimin e moshës, pamja e retinës ndryshon ndjeshëm tek njerëzit e së njëjtës moshë. Autorët e studimit përdorën inteligjencën artificiale të avancuar të njohur si “të mësuarit e thellë” për të parashikuar me saktësi moshën e retinës së një personi bazuar në imazhet e fundit./abcnews.al