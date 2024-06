Pasi mandatarin për formimin e qeverisë të enjten e mori mandatari Hristijan Mickoski, ndërsa natën e premte dhe të shtunë në Kuvend kaluan ndryshimet në Ligjin për riorganizimin e administratës shtetërore, po mbarojnë afatet për formimin e qeverisë së re.

Në prezantimin e mandatit, Mickoski njoftoi se qeveria e re do të formohet së shpejti dhe sipas pritjeve të tij do të formohet para afatit ligjor. Synimi kryesor i qeverisë, siç tregoi ai, do të jetë që të merret me reformat, të paralajmërojë ecurinë e gjërave në ekonomi, një cikël të fortë investimesh, përmirësimin e kushteve në shëndetësi, arsim, bujqësi…

Jam i bindur se në të ardhmen do ta ndryshojmë realitetin, do ta shndërrojmë Maqedoninë në një histori të suksesshme evropiane, një vend që do të jetë atdheu i të gjithë qytetarëve pa dallim etnie, përkatësie politike apo jo, një vend që do të të jetë motiv dhe frymëzim për ata që janë larguar të kthehen, tha Mickoski të enjten.

VMRO-DPMNE ka zhvilluar bisedime me koalicionin VLEN dhe ZNAM për formimin e qeverisë. Dihet ndarja e departamenteve dhe ende nuk janë bërë të ditur zyrtarisht emrat.

Qeveria e re do të ketë 20 ministri, katër më shumë se më parë. Me ndryshimet në Ligjin për Administratën Shtetërore, të cilat kaluan në seancën parlamentare të premten në orët e vona të mbrëmjes, do të riorganizohen ministritë.

Ndryshimet parashikojnë që segmenti i punës t’i bashkohet Ministrisë së Ekonomisë dhe seksioni i energjisë, minierave dhe burimeve minerale do të jetë në kompetencë të Ministrisë së re të Energjisë. Ministria aktuale e Punës dhe Politikës Sociale do të shndërrohet në Ministrinë e Politikës Sociale, Demografisë dhe Rinisë dhe kompetencat për turizmin do të jenë nën Ministrinë e re të Kulturës, e cila do të quhet Ministria e Kulturës dhe Turizmit. Do të krijohet një Ministri për Transformimin Dixhital, e cila do të pasojë Ministrinë e mëparshme të Teknologjisë Informative dhe Administratës, si dhe Ministrinë e Sporteve.

Ndryshimet në Ligjin për organizimin e punës së administratës shtetërore u miratuan me shumicë prej dy të tretash dhe u votuan nga VMRO-DPMNE, VLEN dhe ZNAM, si dhe deputetë nga Fronti Evropian. BDI-ja votoi për ndryshimet sepse paraprakisht, siç informuan nga VMRO-DPMNE, ishte arritur marrëveshje që në kohën e duhur të formohet një komision ad-hoc i cili do të monitorojë përfaqësimin e drejtë të të gjitha bashkësive etnike në organet e administratës shtetërore. Kryetari i këtij komisioni, siç thuhet në njoftim, do të jetë me propozim të opozitës.

Dekretin për këtë zgjidhje ligjore dje e ka nënshkruar kryetarja e shtetit Gordana Siljanovska-Davkova.

Në një postim në “Facebook”, Siljanovska-Davkova ka sqaruar se është ligj që bartet me shumicë prej dy të tretave, të cilin presidenti sipas nenit 75 paragrafi (4) është i obliguar ta nënshkruajë, gjegjësisht të cilin. ai nuk ka të drejtën e vetos.

– Ligji është reformist dhe së pari do të anulojë paralelizmin e kompetencave të shumë ministrive, duke siguruar funksionalitet dhe përgjegjësi, së dyti, kompetencat do të (zh)lokohen në ministritë përkatëse, gjë që do të racionalizojë dhe e bëjë punën e tyre më efektive. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, Ministria e Ekonomisë dhe Punës, Ministria e Energjisë, Minierave dhe Burimeve Minerale, Ministria e Politikës Sociale, Demografisë dhe Rinisë, Ministria e Kulturës dhe Turizmit, së treti, prioritetet tona strategjike do të institucionalizohen përmes krijimit të ministritë përkatëse (Ministria e Çështjeve Evropiane, Ministria e Transformimit Dixhital) dhe së katërti, do të ngrihet niveli i kujdesit social për shëndetin fizik dhe mendor të kombit (Ministria e Sporteve), thuhet në postimin në Facebook.

Afati për formimin e qeverisë është 20 ditë pas caktimit të mandatit.