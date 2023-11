Në Maqedoninë me SDS-në dhe BDI-në qytetarët nuk i kanë gjërat elementare për jetë, të cilat i garanton Kushtetuta dhe ligjet. Studentët nuk kanë libra, të sëmurët nuk kanë ilaçe, studentët jetojnë në mjerim, kompanitë shkatërrohen nga taksat që më shumë duken si raketë shtetërore sesa taksë solidariteti, por e gjithë kjo nuk e pengon qeverinë të shtrijë dorën dhe të bëjë gjeneratat e ardhshme janë borxhli, akuzoi portierja e VMRO-DPMNE-së, Maria Miteva.

Me një pafytyrësi të paprecedentë, dy huamarrjet prej 190 milionë eurosh shtyhen shpejt në një procedurë parlamentare me flamur europian. Qeveria, pavarësisht kritikave të hapura të KE-së në Raportin e fundit pikërisht për aplikimin e flamurit europian, vazhdon të abuzojë me të.

Nën mbulesën e flamurit evropian, SDS dhe BDI shmangin debatin sepse nuk kanë argumente për të mbrojtur borxhin e ri. Nuk ka argumente sepse marrin hua për shpenzime rrjedhëse, në vend të projekteve dhe investimeve.

Shteti na është shumë borxhli për shthurjen e SDS-së dhe BDI-së dhe nuk është fundi, qeveria deri në fund të këtij viti do ta rrisë borxhin për 500 milionë euro, me çka borxhi i përgjithshëm do të arrijë në 8.5 miliardë euro.

Dhe gjithçka do të ishte ndryshe, nëse qeveria do të kishte disa rezultate. Por pavarësisht 8.5 miliardë eurove borxh dhe miliarda të shpenzuara nga buxhetet, nuk ka asnjë projekt apo masë të vetme që lidhet me këtë qeveri, përkundrazi qytetarët shoqërojnë skandale, marrëveshje korruptive dhe interesa biznesi. Nuk ka autostrada, nuk ka kopshte, nuk ka shkolla të reja, nuk ka tekste, nuk ka mjekësi. Është e paqartë se ku kanë përfunduar miliarda euro para publike. Huazimi sa më gjatë është modus operandi i kësaj qeverie.

Qytetarët e Maqedonisë po i afrohen ditës kur zgjedhjet do t’i japin fund këtij lloj sundimi, pas së cilës do të vijnë ndryshime dhe një e ardhme më e mirë!