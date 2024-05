Nënkryetari i VMRO-DPMNE-së, Timço Mucunski, zyrtarisht sonte për Televizionin Alsat njoftoi se nesër në mesditë pritet të mbahet takimi i parë i grupit punues të VMRO-DPMNE-së të udhëhequr nga lideri i partisë Hristijan Mickoski dhe përfaqësuesit e Vredit. Koalicioni i partive shqiptare.

Në takim, siç tha Mucunski, do të fillojnë bisedimet mes dy subjekteve politike për bashkëpunim të mundshëm në kuadër të qeverisë së ardhshme. Ai nuk pret që nesër të arrihet një marrëveshje, por thotë se është e sigurt nëse ka mirëbesim, pritshmëri realiste dhe fokus në politika në interes të qytetarëve.

Bisedimet do të fillojnë nesër. Natyrisht, kam besim se një gjuhë e përbashkët nuk do të arrihet menjëherë në takimin e parë. Do të prezantohen qëndrimet e të dyja palëve, do të shohim se cilat do të jenë këndvështrimet, por nëse kemi mirëbesim reciprok, nëse jemi realistë në pritshmëritë dhe nëse jemi të fokusuar në krijimin e politikave në interes të qytetarëve për të rikthyer shpresa në këtë vend të pashpresë, pashpresa që ishte, do të thoja, simboli kryesor i shtatë viteve të fundit të qeverisjes së LSDM-së dhe BDI-së, atëherë do të gjejmë një gjuhë të përbashkët, theksoi ai dhe shtoi:

Është optimiste të thuhet se nesër do t’ia dalim, por besoj se do të gjejmë shpejt një plan konkret.

Mucunski theksoi se me përfaqësuesit e “Vlen” ende nuk kanë biseduar për çështje konkrete dhe kërkesa lidhur me pjesëmarrjen e tyre të mundshme në përbërjen e ardhshme të qeverisë.

Mucunski shtoi se VMRO-DPMNE tashmë po merr masa konkrete që, siç thotë ai, të formojë konturet e paraqitjes së qeverisë së ardhshme dhe shtoi se pritshmëritë janë që edhe pa një subjekt më të madh politik të arrihet shifra prej 61 deputetësh sepse më shumë. dhe më shumë deputetë aktualisht duan të jenë pjesë e mazhorancës.