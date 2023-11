Përfaqësuesit e koalicionit qeveritar mbeten në qëndrimin e mbajtjes së zgjedhjeve të rregullta parlamentare, në të njëjtën ditë me zgjedhjet presidenciale, dhe sipas informacioneve jozyrtare të ministrit të Drejtësisë, anëtar i Aleancës për Shqiptarët Krenar Loga, 8 maj. do të jetë data e mbajtjes së të dy cikleve zgjedhore.

Jozyrtarisht e di që edhe ajo datë do të jetë datë zyrtare. Gjithsesi, mazhoranca do të duhet të mbajë qëndrim këto ditë dhe më pas me opozitën dhe besoj se do të jetë data për dy ciklet zgjedhore, tha Loga i pyetur nga një gazetar nëse 8 maji do të jetë data e zgjedhjeve. .

Kurse zëvendëskryeministri dhe ministri për sistemin politik dhe marrëdhëniet ndërmjet komuniteteve, Artan Grubi, thotë se në maj ka hapësirë ​​për të mbajtur zgjedhjet e rregullta.

Mendoj se të gjitha partitë politike pajtohen që zgjedhjet të mbahen së bashku dhe të mos jenë të parakohshme, sepse në maj ka hapësirë ​​për të mbajtur, sipas legjislacionit tonë, zgjedhje të rregullta, si presidenciale dhe parlamentare, dhe shpresoj që brenda pak kohësh. ditëve do të merret një vendim i përbashkët për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve, tha Grubi.

Zëvendëskryeministri për Çështje Ekonomike, Fatmir Bitiqi, nga ana tjetër, thotë se LSDM mbetet në pozitë që më në fund pas shumë vitesh të mbajë zgjedhje të rregullta parlamentare.

“Ne si Union Socialdemokrat qëndrojmë se duhet të ketë zgjedhje të rregullta parlamentare, më në fund një herë pas një serie vitesh në vendin tonë duhet të ketë zgjedhje të rregullta parlamentare, çdo gjë tjetër është çështje diskutimi”, tha Bitiqi, i cili me Loga dhe Grubi morën pjesë në Akademinë solemne me rastin e 115 vjetorit të Kongresit të Manastirit dhe Ditëve të Alfabetit Shqip, organizuar nga Qeveria.

Në pyetjen se a do të ketë lista të përbashkëta mes BDI-së, AA-së dhe LSDM-së, të tre thonë se janë të hapur për një gjë të tillë dhe se po flitet për këtë.

Fronti evropian do të thotë se është i hapur për të gjitha partitë politike që mbështesin rrugën evropiane të shtetit, qoftë në performancë të përbashkët apo në lista të përbashkëta është çështje marrëveshjeje. Ende nuk kemi marrëveshje partiake, koalicioni apo ndërpartiak për lista të përbashkëta, por të gjitha opsionet janë të hapura, tha Bitici lidhur me këtë çështje.

Sa i përket pyetjes se kush do të jetë kryeministri i ardhshëm ditëve të fundit, Grubi ka konfirmuar sërish se nuk do të jetë dhe se do të jetë dikush tjetër i propozuar nga Ali Ahmeti dhe BDI.

I pyetur nëse AA do të largohet nga koalicioni nëse nuk ka amendamente kushtetuese, Loga tha se atyre ndryshimeve duhet t’u jepet shpresa deri në fund dhe se Aleanca do të jetë aty deri në fund që amendamentet kushtetuese të kenë sukses.