Nën sloganin “Lufta vazhdon”, dje u shënua 121 vjetori i kryengritjes së Ilindenit dhe Republikës së Krushevës dhe 80 vjetori i seancës së parë të ASNOM-it, me ç’rast kreu i shtetit dërgoi mesazhe për unitet, kohezion, ruajtjen e kombit. identitetin, përkushtimin për zhvillimin ekonomik dhe axhendën e reformave në rrugën drejt integrimit evropian të vendit për ta bërë atë një vend të denjë për të jetuar.

Në demonstratën e Pelincës foli kryetarja Gordana Siljanovska Davkova, e cila nënvizoi se më 2 gusht 1944, saktësisht 80 vjet më parë, delegatët e ASNOM-it themeluan shtetin e lirë maqedonas mbi baza republikane, demokratike dhe antifashiste. Dokumentet Asnomike, siç theksoi ai, pulsojnë nga idealet progresive evropiane dhe i referohen të drejtës për vetëvendosje dhe barazisë mes popujve. Edhe sot, tha Presidentja Siljanovska Davkova, Republika jonë e pavarur është në përputhje me projektin e Evropës së bashkuar sepse vlerat e avancuara evropiane njihen në themelet tona të lashta.

Lidhur me largimin e të rinjve, Siljanovska-Davkova theksoi se standardi i jetesës nuk është arsyeja e vetme, sa i përket pagave, por mbi të gjitha është sundimi i ligjit, qëndrimi i institucioneve ndaj qytetarëve dhe marrëdhëniet ndërpersonale.

Suksesi i Republikës matet nëse është një vend i denjë për të jetuar dhe nëse ofron mundësi të barabarta për avancim për të gjithë. Pikërisht kjo e drejtë kërcënohet nga korrupsioni dhe nepotizmi, të cilët në vitet dhe dekadat e kaluara kanë krijuar standarde të dyfishta, kanë shkelur shtetin e së drejtës dhe kanë cenuar të mirën e përbashkët. Por edhe nga bllokadat e padrejta të kahershme të integrimeve tona evropiane dhe euroatlantike, të cilat e lodhën shtetin, shtoi presidenti.

Siljanovska-Davkova theksoi se të rinjtë ndjekin fjalët e qeverisë së sapozgjedhur dhe kjo do të ndikojë në vendimet e tyre për qëndrim apo largim. Sipas presidentit, institucionet maqedonase janë të gatshme për reforma evropiane. Por, siç theksoi ai, presim nga partnerët tanë evropianë dhe strategjikë mirëkuptim dhe zhbllokim të drejtë të procesit të negociatave. Vendi ynë, tha presidenti, ka qenë dhe është në Evropë, por me identitet të mbrojtur maqedonas, gjuhë, kulturë dhe memorie historike.

Në fjalën e saj ajo iu referua edhe bashkëpunimit me partnerët strategjikë dhe miqtë evropianë, të cilët sipas saj janë prioritet kryesor.

Republika jonë u ngjiz nga idealet evropiane të lirisë nga tirania, barazisë para ligjit, vëllazërisë mes njerëzve dhe kombeve. Kjo na bën trashëgimtarë të barabartë të përfitimeve kryesore evropiane. Dhe për këtë, përveç gjeografikisht, i përkasim familjes së madhe evropiane edhe për nga vlera, politike dhe ekonomike. Në rrugën tonë drejt anëtarësimit të plotë në Bashkimin Evropian, ne ende përballemi me kushte joparimore që ndryshojnë vazhdimisht. Por ne e dimë se mes vendeve anëtare kemi shumë miq që na mbrojnë dhe zgjojnë ndërgjegjen evropiane për rastin e integrimit tonë maratonë. Ne duhet t’i ndihmojmë ata duke mos devijuar nga rruga e vendosur evropiane. Është edhe rruga jonë. Institucionet maqedonase janë të gatshme për reforma evropiane. Por ne presim nga partnerët tanë evropianë dhe strategjikë mirëkuptim dhe zhbllokim të drejtë të procesit të negociatave. Vendi ynë ka qenë dhe është në Evropë, por me identitet të mbrojtur maqedonas, gjuhë, kulturë dhe memorie historike, tha presidenti.

Siljanovska Davkova më pas së bashku me kolegun e saj serb Aleksandar Vuçiq kanë vizituar manastirin “Shën Prohor Pçinjski” ku është mbajtur seanca e parë e ASNOM-it. Më pas të dy presidentët zhvilluan një takim dhe në një deklaratë për mediat së bashku vlerësuan se marrëdhëniet mes dy vendeve janë të shkëlqyera dhe se do të vazhdojnë të zhvillohen me respekt të ndërsjellë dhe të punojnë në projekte konkrete.

Manifestimi qendror për shënimin e Ilindenit – Ditës së Republikës u mbajt në Krushevë të Gumenjës dhe Meçkin Kamen, ku fjalim mbajti kryeministri Hristijan Mickoski. Ai tha se Ilindeni nuk është thjesht një histori historike apo një ëndërr historike, por mbi të gjitha një e vërtetë historike. Ilindeni është, tha ai, thirrja jonë më e fortë për veprim dhe unitet sot. Në kohë sfidash globale, theksoi ai, lufta jonë për të ruajtur identitetin dhe sovranitetin kombëtar është më e fortë se kurrë, dhe Ilindeni është një thirrje për të gjithë ne që të vazhdojmë të luftojmë për të drejtat tona, për lirinë tonë.

Lufta nuk ka mbaruar! Lufta vazhdon! Ne luftojmë me çdo fjalë që flasim, në çdo veprim që bëjmë, me çdo ëndërr që kemi për një të ardhme më të mirë. Kjo është lufta e brezit tonë me të cilën ne lëmë gjurmë në kohë, duke besuar fort në drejtësinë dhe madhështinë e saj. Lufta vazhdon, indonezianët dhe partizanët me armë në dorë për liri, ne me mendje, vizion dhe energji për një të ardhme që e meriton çdo njeri. Dhe ne nuk kemi mundësi ta humbim këtë luftë dhe vetëm bashkë, në unitet të madh dhe me përkushtim të madh do ta fitojmë, theksoi Mickoski.

Ajo që është shqetësuese, theksoi ai, është se ka elementë dhe entitete në shoqëri që vazhdimisht bëjnë kërkesa që krijojnë konflikte dhe sulmojnë unitetin. Por, sipas tij, thelbi nuk janë kërkesat politike që mund të shpiken, por përpjekja për të përmirësuar jetën e qytetarëve. Prandaj, ai tha se nuk do të bisedojë për tema që krijojnë tension dhe keqpërdor çështjet etnike dhe u bëri thirrje të gjithë liderëve, subjekteve që të diskutojnë atë që është me të vërtetë e rëndësishme për të gjithë qytetarët, siç janë ekonomia, sundimi i ligjit, arsimi, inovacioni. sjellë një të ardhme. Qeveria, thotë ai, ka një vizion ekonomik për zhvillimin e vendit, për vende të reja pune për të krijuar një jetë më të mirë dhe një të ardhme të sigurt.

Kështu do të ndërtojmë unitet dhe do të krijojmë një të ardhme për të gjithë. Ne kemi një vizion ekonomik për një Maqedoni të zhvilluar. Një epokë e re zhvillimi dhe vendesh të reja pune po vjen. Ky është vetëm fillimi i rilindjes sonë ekonomike dhe më e mira nuk ka ardhur ende. Qëllimi ynë është të krijojmë një ekonomi stabile dhe të begatë që do t’u sigurojë të gjithë qytetarëve një jetë më të mirë dhe një të ardhme të sigurt, theksoi kryeministri Mickoski në fjalimin e tij në Meçin Kamen dhe bëri thirrje për unitet ndaj kundërshtarëve politikë.

Në kuadër të integrimit evropian të vendit, ai theksoi se janë bërë tradhti të mëdha kombëtare, por, thotë ai, do t’i trajtojmë me dinjitet këto probleme dhe do të ndërtojmë marrëdhënie parimore mes partnerëve të barabartë, jo mes zotërinjve dhe nënshtetasve.

Dhe dua të theksoj se sa herë të më pyesin dhe sado forma të shtrohen çështja e Bullgarisë, përgjigja do të jetë gjithmonë e njëjta… ne jemi për një zgjidhje dinjitoze dhe duam një zgjidhje. por jo me koston e identitetit tonë dhe me çmimin e dinjitetit të nëpërkëmbur. I padiskutueshëm është edhe angazhimi ynë për anëtarësim në Bashkimin Evropian, ashtu siç është i padiskutueshëm edhe angazhimi ynë në përmbushjen e kritereve. Dhe këtë nuk e bëjmë për të kënaqur dikë nga jashtë, por për të ndihmuar veten nga brenda. Por është gjithashtu e pashmangshme të theksohet se ky proces zgjat shumë, me shumë pengesa, pengesa dhe kërkesa jo gjithmonë të arsyeshme, por shumë më politike. Ne do të zhvillojmë një dialog, por me pak hidhërim do të kujtojmë se vendet që kanë bërë shumë më pak se ne, por edhe pa pengesa politike në këtë drejtim, tani janë anëtarë të barabartë. Ai proces integrues duhet të jetë një rrugë e dyanshme në të cilën zëri ynë do të dëgjohet. Dhe unë besoj në zgjidhjet e diktuara nga arsyeja, jo nga forca. Zgjidhje që do të krijojnë dhe bartin të ardhmen, në vend që të jetojnë në të kaluarën, tha Mickoski.

Kryetari i Kuvendit Afrim Gashi, ndërkaq, foli para ndërtesës së Kuvendit nga ku tha se Ilindeni është fara e vizionit, bashkimit, guximit, përkujtues i vlerave të përbashkëta rreth bashkimit, që ne e festojmë. dhe festoni.

Uniteti ynë është pasuria jonë më e madhe dhe përmes këtij uniteti do të arrijmë madhështinë. Të ngrihemi mbi situatën dhe të gjejmë faktorë të bashkimit në vend të përçarjes, nënvizoi Gashi.

Sipas Gashit, angazhimi i Ilindenëve i modifikuar vazhdon edhe sot. Është, theksoi ai, një përkushtim për përparimin e shtetit, për mirëqenien e qytetarëve, për një të ardhme më të mirë për brezat. Gashi ka sqaruar se ideja që duhet të na bashkojë sot është patriotizmi dhe synimi i përbashkët për një vend më të mirë.

Patriotizmi është një përkushtim i sinqertë ndaj vendit tonë dhe qytetarëve tanë. Patriotizmi është një kontribut për vendin përmes punës së ndershme, vendimeve të mira. Ilindeni nuk është i kufizuar, sepse ai na takon të gjithëve, duke filluar nga viti 1903, deri në vitin 1944, dhe të gjithë neve që sot investojmë për Maqedoninë evropiane. Si multietnik, multikulturor dhe multifunksional, vendi ynë është një sixhade unike e qëndisur me gjithë diversitetin. Këto dallime janë themeli mbi të cilin zhvillohet dhe përparon vendi ynë edhe sot. Kjo është në frymën e vlerave që u promovuan në Republikën e Krushevës, si dhe në Maqedoninë e Pavarur Asnom, tha Gashi.

Gashi tha se duhet fokusuar në reformat dhe progresin në arsim, shëndetësi, gjyqësor, digjitalizim dhe çështje nga përmirësimi i të cilave varet përmirësimi i cilësisë së jetës së përditshme të qytetarëve. Rezultati më i suksesshëm është anëtarësimi në NATO, por rruga e dytë e rrugës sonë – ajo drejt Bashkimit Evropian, shtoi ai, është ende në vazhdim.

Pavarësisht një sërë sfidash, jam i bindur se do të gjejmë zgjidhje, forcë dhe vullnet gjatë rrugës, për t’i kapërcyer dhe për t’u bërë së shpejti anëtare e BE-së. Ne duhet të fokusohemi në aspiratat tona për të ardhmen. Anëtarësimi ynë në BE nuk është vetëm një synim politik, është një përkushtim ndaj një sërë vlerash dhe parimesh që do të avancojnë vendin tonë. Rruga drejt anëtarësimit në BE është një rrugë drejt prosperitetit ekonomik, përparimit social dhe demokracisë më të fortë. Është një rrugëtim që kërkon përkushtim, punë të palodhur dhe përgjegjësi kolektive, tha Gashi, duke theksuar se është koha që të riafirmojmë përkushtimin tonë për unitet, solidaritet dhe progres.

Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe në një deklaratë për media para Kuvendit, ka uruar dy Ilindenët, duke theksuar se “përmbushja e amanetit të shtetbërësve nga Ilindeni dhe ASNOM-i është lufta jonë e sotme për Maqedoninë”.

Atdheu ynë është një vend i njerëzve punëtorë, në vitet e kaluara luftuam për njohjen dhe afirmimin ndërkombëtar të vendit tonë, hymë në NATO, treguam se në këtë vend jetojnë qytetarë me shumë këmbëngulje, të gatshëm për të arritur qëllimet e tyre, për një demokraci demokratike. , shtet i lirë, i drejtë evropian, tha kryetari i LSDM-së.

Ai shtoi se politika nuk duhet të jetë pengesë për bashkimin rreth idealeve të Ilindenit dhe Asnomit.

Politika nuk duhet të jetë burim i uljeve dhe ngritjeve, regresionit të shtetit dhe shkaktar i krizave dhe përçarjeve të reja të brendshme. Është një kohë në të cilën lufta është për një jetë më të mirë të të rinjve, krijimi i institucioneve demokratike dhe sundimi i ligjit, respektimi i diversitetit dhe krijimi i një shoqërie në të cilën të gjithë qytetarët do të jenë të barabartë, shtoi Filipçe.

Kremtimi i 121-vjetorit të Kryengritjes së Ilindenit dhe Republikës së Krushevës me një sërë festash filloi pardje në Krushevë kur delegacionet vizituan Shtëpinë Përkujtimore të Kongresit të Smilevit dhe monumentin e Damjan Gruevit, ndërsa pasdite në qendër. të Krushevës, para kishës “Shën Nikolla”, kalorës nga e gjithë bota janë pritur në vend. Në të njëjtën kohë u hap manifestimi “10 ditët e Republikës së Krushevës” me leximin e Manifestit të Krushevës dhe ngritjen e flamurit të Republikës së Krushevës.