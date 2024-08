ra e fortë theu degë pemësh në qendër të Shkupit, pranë hotel Marriott dhe Komercijalna Banka, transmeton portali Lideri.mk. Lexuesit shpërndanë foto të degëve që pengonin qarkullimin normal atje. Meteorologët prej më herët njoftuan se pasditen e sotme do të ketë stuhi me reshje të dendura shiu, breshër dhe erëra të forta me shpejtësi 60 kilometra në orë.