Lufta kundër evaziuesve do të jetë pa kompromis. Praktika e publikimit të listës së debitorëve do të vazhdojë, por do ta plotësojmë me publikimin e personave me klasifikim tatimor, përkatësisht shembujt pozitivë, tha drejtoresha e Drejtorisë të Ardhurave Publike Elena Petrova. Ajo në intervistën për “Republikën” tregon se çfarë ka hasur në Administratën e të Ardhurave Publike dhe në cilin drejtim duhet të zhvillohet në të ardhmen.

Kthimi i “TVSH-së ime” është diçka që më së shumti i intereson qytetarëve. A ka ndryshime në zbatimin e kësaj mase, sa i përket mënyrës së realizimit, masës së rimbursimit?

Fillimisht dua të sqaroj se pagesa e TVSH-së sime nuk ka filluar.Ky informacion është transmetuar gabimisht. Pagesa do të fillojë pas ribalancimit të Buxhetit. Përkatësisht, mjetet që menaxhmenti i mëparshëm i ka planifikuar në Buxhetin për vitin 2023 për pagesën e TVSH-së sime, kryesisht janë shpenzuar ose thënë ndryshe nuk janë planifikuar mjete të mjaftueshme për këto pagesa për tërë vitin 2024, kështu që mjetet duhet të bëhen të siguruara me ribalancimin e Buxhetit.

Për sa i përket pyetjes nëse do të ketë ndryshime në zbatimin e kësaj mase, deri më tani kemi dëgjuar sqarime si nga kryeministri ashtu edhe nga ministri i Financave dhe se kjo masë do të mbetet dhe do të përmirësohet me pagesa të tjera për grupet e synuara. Kjo pyetje nuk mund t’i drejtohet DAP-së, sepse pagesa e mjeteve buxhetore për qytetarët në bazë të skanimit të llogarive fiskale përmes sistemit TVSH është në thelb një masë ekonomiko-sociale. Për sa i përket aspektit tatimor, karakteri tatimor i kësaj mase është indirekt, nëpërmjet një ndikimi të pritshëm në motivimin dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve për të kërkuar kupona fiskale gjatë blerjes së mallrave dhe shërbimeve të ndryshme dhe për të ushtruar “presion” ndaj shitësve për regjistrimin e transaksioneve në cash. në këtë mënyrë regjistrojnë edhe detyrimin për pagesën e TVSH-së në thesarin e shtetit.

Për sa i përket ndikimit të kësaj mase nga pikëpamja tatimore, nëse është arritur një rritje e raportimit të qarkullimit të parave, publiku është mjaft i vetëdijshëm se nuk ka disiplinë në dhënien e llogarive fiskale. Është e qartë, është i njohur fakti që shumë tregtarë dhe furnizues të ushqimit të regjistruar nuk lëshojnë fatura fiskale, si dhe persona që kryejnë ndonjë veprimtari të paregjistruar. Ka edhe raste të lëshimit të faturave që nuk janë fiskale etj. Kjo konfirmon se masa ime e TVSH-së nga pikëpamja tatimore është shumë larg njoftimit se çdo qytetar do të jetë inspektor tatimor dhe se kjo masë do të ndihmojë në shtypjen e ekonomisë gri, dhe mos raportimi i transaksioneve në cash është një, por vëllimi, forma më e madhe në zhvillim e ekonomisë gri.

Fundjava pa TVSH është diçka që LSDM-ja e ka zbatuar vetëm për një fundjavë, por ka hasur në reagim të mirë nga qytetarët. A ka mundësi për të kryer sërish një veprim të tillë?

Kjo është në përputhje me pyetjen e mëparshme. Dhe masa “Fundjavë pa TVSH” është realizuar përmes skanimit të llogarive fiskale. Këto masa janë masa ekonomike dhe sociale DAP, si organ tatimor, nuk ka autoritet për të krijuar një politikë për zbatimin e këtyre masave të softuerit. Nëpërmjet këtij softueri, DAP mbledh të dhënat për llogaritë e skanuara fiskale dhe DAP menaxhon procesin e pagesave në bazë të të dhënave të mbledhura nëse ose kur qeveria, përmes ministrive kompetente, miraton masa të reja që mund të zbatohen përmes këtij sistemi DAP do të duhet të bëjë rregullimet dhe përmirësimet e duhura në softuer, në të njëjtën kohë, duhet të përmend se ky softuer si teknologji është një zgjidhje e avancuar, një aplikacion i zgjuar. Në DAP tashmë po diskutojmë mundësinë e përdorimit të këtij softueri për qëllime tatimore, shërbime të reja për taksapaguesit.

Menjëherë pas marrjes së detyrës, ju njoftuat për një luftë të intensifikuar ndaj evaziuesve. Nga vlerësimi juaj aktual, a është evazioni fiskal shumë më i madh se ai që përfaqësonte qeveria e mëparshme?

Çfarë reformash të tjera janë planifikuar në DP?

Vizioni dhe plani im për IRS ka të bëjë me reformën në katër shtylla ose fusha: të ardhurat nga taksat, taksapaguesit, zyrtarët tatimorë dhe dixhitalizimi. Tani është koha për të punuar në Planin Strategjik për periudhën e ardhshme trevjeçare 2025-2028 dhe aty do të bëjmë një prezantim të qartë të vizionit, udhërrëfyesit të reformës dhe projekteve.

Mund të veçoj disa projekte që i kemi paralajmëruar tashmë. Tashmë kemi formuar një ekip projekti dhe kemi filluar punën për lëshimin elektronik të certifikatave. Me këtë projekt do të sigurojmë që procesi të kursejë kohë dhe kosto për tatimpaguesit dhe IRS, të njëjtat standarde në procedurë në të gjitha drejtoritë rajonale dhe drejtoritë tatimore, si dhe shërbimin pa kontakt. Ne do të shkojmë hap pas hapi, domethënë një certifikatë në të njëjtën kohë.

Më pas, ne formuam një ekip projekti për të përmirësuar proceset e brendshme për rimbursimin e TVSH-së. Kjo do të përfshijë automatizimin e hapave në procesin e punës dhe forcimin e kontrolleve të brendshme gjatë regjistrimit të TVSH-së dhe miratimit të rimbursimit të TVSH-së, me qëllim mbrojtjen më të madhe të të ardhurave tatimore nga abuzimet e mundshme dhe siguri më të madhe për tatimpaguesit që raportojnë me saktësi dhe pretendojnë fondet nga teprica. të ardhurat e TVSH-së.

Tashmë e kemi shpallur projektin e-faturës.Ky do të jetë një shërbim i ri dixhital që do të lehtësojë operacionet e biznesit të kompanive dhe nga pikëpamja e procesit tatimor, ky sistem do të sigurojë që të dhënat për qarkullimin e tatueshëm të vijnë në IRS në kohë reale dhe të kemi llogaritur saktë. detyrimet tatimore.

Ashtu, unë kam një luftë të pakompromis ndaj dukurive të mospagesës së taksave, evazionit fiskal dhe mashtrimit tatimor për sa i përket vlerësimit se sa është evazioni, sa është boshllëku, sa taksa nuk mblidhet, të dhënat fillestare. Unë kam thënë që duhet të mbyllim më shumë “vrima” që lejojnë që të ardhurat tatimore të mos hyjnë në thesarin e shtetit.

Për mbledhjen e të ardhurave tatimore në thesar, në sistemin e vetëtaksimit, hapi i parë është që çdo tatimpagues të regjistrohet, të llogarisë me saktësi tatimin e tij, të dorëzojë deklaratën tatimore brenda afatit ligjor dhe të paguajë tatimin e llogaritur brenda afatit ligjor. Le të shkojmë në këtë rend ligjor dhe logjik. Shërbimet kompetente në Shërbimin e të Ardhurave të Brendshme më kanë ofruar të dhëna që tregojnë se mbi 2500 tatimpagues nuk kanë dorëzuar deklarata tatimore të TVSH-së për pesë muajt e parë të vitit.Kemi mbi 800 tatimpagues me deklarata tatimore të paplotësuara të vitit 2023.Për çdo muaj që nga fillimi i vitit, janë mbi 5000 punëdhënës që nuk kanë dorëzuar deklaratë mujore për faturim të integruar.Kjo do të thotë se në ato raste taksa (TVSH, tatim fitimi, tatim mbi të ardhurat personale për pagën) dhe kontributet nuk llogariten, nuk raportohen dhe nuk paguhen na tregon edhe vetë strukturën e shitjeve që tregohen në deklaratat e TVSH-së.Nëse i përmbledhim të dhënat nga të gjitha deklaratat e TVSH-së dhe i shikojmë si një deklaratë përmbledhëse në nivel të gjithë vendit, për shumë vite kemi një tepricë në atë kthim total pothuajse çdo muaj.

Rimbursimi/rimbursimi i TVSH-së, në vend të TVSH-së së pagueshme. Ky quhet efekt negativ tatimor. Le ta sqarojmë këtë më thjesht. Në deklaratat e TVSH-së, pjesa e parë shënon qarkullimin e realizuar dhe TVSH-në e paguar për atë qarkullim dhe në pjesën e dytë shënon qarkullimin në hyrje, blerjet për të cilat është paguar TVSH.

Diferenca midis TVSH-së së borxhit dhe TVSH-së së paguar në qarkullimin e inputeve në fund të muajit ose tremujorit është ose një shtesë/diferencë borxhi, ose më shumë TVSH e paguar për një rimbursim. Pra, ndër vite, në të gjitha qarqet dhe në nivel të gjithë vendit, deklarata e konsoliduar tatimore tregon se përfundojmë me TVSH të tepërt për rimbursim. Kompanitë eksportuese, kompanitë që janë në investime etj. zakonisht kanë TVSH të tepërt për rimbursim. Por nëse kjo është situata e përgjithshme në nivel shtetëror, duket sikur ekonomia jonë, ekonomia jonë nuk krijon tatimin mbi vlerën e shtuar.

Është një tregues serioz që duhet t’i kushtohet vëmendje e madhe, një tregues dhe një pyetje nëse shitjet dhe taksat në deklaratat e TVSH-së raportohen saktë dhe plotësisht, apo kemi më pak TVSH të llogaritur, të padeklaruar dhe të papaguar dhe më pak të ardhura tatimore të arkëtuara në thesarin e shtetit.Ky informacion duhet marrë veçanërisht në kontekstin e zhvillimeve në të kaluarën e afërt kur ka pasur abuzime dhe mashtrime me rimbursimet e TVSH-së duke dëmtuar buxhetin.

Një kontroll i thjeshtë i të dhënave në bilancet tatimore tregoi se ka një grup tatimpaguesish që në vitet e kaluara kanë përdorur lehtësime tatimore më shumë se sa mund të kishin dhe kanë paguar më pak tatimin mbi të ardhurat.

Skemat e mospagimit të detyrimeve tatimore bëhen edhe nga abuzime në rregulloren dhe proceset e regjistrimit dhe çregjistrimit të shoqërive etj.

Është e qartë se ka “vrima” ku të ardhurat tatimore humbasin për shkak të situatave të ndryshme që paraqesin shmangie dhe evazion fiskal nëpërmjet mos raportimit apo fshehjes së të ardhurave dhe qarkullimit, interpretimit dhe zbatimit të gabuar dhe të shtrembëruar të rregullores, përdorimit të zbrazëtirave në rregullore etj. Dhe për t’u kthyer në fillim, kjo është arsyeja pse unë shpalla një luftë të fortë kundër të gjitha formave të tilla të shmangies tatimore dhe mashtrimit tatimor.IRS duhet të sigurojë një fushë loje të barabartë në të cilën taksapaguesit e ndershëm nuk do të mbajnë barrën e mbushjes së thesarit të shtetit në kurriz të të tjerëve që nuk paguajnë taksat e tyre. Kjo luftë do të përfshijë një sërë masash për forcimin e programit të kontrollit tatimor, mbledhjen e detyrimeve të prapambetura dhe gjobave, deri në përgjegjësi dhe penalitete për çdo individ që ndërmerr veprime që dëmtojnë paranë publike për blerje të paligjshme të pronës personale.

Digjitalizimi si normë dhe standard global për administratën moderne tatimore është parakusht për funksionim të suksesshëm. Sa është gati IRS për t’iu bashkuar këtyre kërkesave dhe tendencave moderne?

Dixhitalizimi është një proces i madh reformash që kërkon lidership, angazhim të madh, burime të caktuara dhe ndarje të kësaj reforme nga prioritetet e punës aktuale tatimore. Në vitet e kaluara, IRS shpenzoi shumë kohë, por nuk bëri një hap të vërtetë përpara për të filluar dixhitalizimin sipas kërkesave dhe mundësive moderne. IRS ka pasur edhe shumë ndihmë konsulente nga organizatat ndërkombëtare për të lëvizur këtë reformë, madje edhe dokumentacionin e përgatitur plotësisht – specifikimet e biznesit, e megjithatë procesi ka mbetur në stanjacion.

Por dixhitalizimi në IRS thjesht duhet të fillojë të ndodhë, nuk ka vend për vonesë, sepse vetë taksapaguesit dhe palët e tjera me të cilat duhet të lidhen IRS, po fusin teknologji të reja dixhitale në operacionet e tyre.Askush nuk do të presë për IRS.Ekziston edhe presioni për të përdorur burimet financiare nga një kredi nga Banka Botërore që financon disa komponentë të sistemit të ri të integruar të IT në DAP.

Në DAP ka një Trup Pune për zbatimin e një sistemi të ri të integruar IT, i cili është i lidhur me të njëjtin Trup Punues dhe Zyrën e Projekteve në Ministrinë e Financave. Pas emërimit tim, ne punojmë çdo ditë me këtë organ për të “çngrirë” procesin dhe aktivitetet në lidhje me reformën e dixhitalizimit të fillojnë të zhvillohen me ritëm dhe rutinë të përditshme.

Gjithashtu bëhet e ditur se po kërkojnë një mënyrë për të taksuar prodhimin vendas, pra ata që prodhojnë ëmbëlsira dhe ëmbëlsira, argjendaritë, si dhe personat që instalojnë aparate kafeje?

Ekziston një metodë e ligjshme e taksimit për këto aktivitete, d.m.th., i ashtuquajturi taksim fikse i aktiviteteve me karakter të përkohshëm, por, me sa duket, disa mekanizma janë fshehur pasi ka shumë tatimpagues të pataksuar Tatimpaguesit dhe detyrimet e tyre Norma fikse do të jetë e ndryshme, llogaritjet do të bëhen në varësi të vendit ku kryhet aktiviteti, numrit të orëve, pra në raport me të ardhurat që mund të arrihen nga kryerja e aktivitetit. – shpjegon Petrova për “Republikën”.

Blerjet online janë gjithashtu në rritje dhe taksimi i të gjithë atyre që shesin produkte përmes Facebook dhe Instagram.

Tani ekonomia gri nga tregjet dhe rrugët ka kaluar në internet dhe kjo zonë kërkon një fokus të shtuar të IRS duke i informuar ata për detyrimet e tyre ligjore dhe më pas të lidhen me një detyrim ligjor të gjithë ata shitës të lëshuara për një shitje të tillë të realizuar duhet të fiskalizohen, që do të thotë se para se t’i lëshohen blerësit duhet të kalojnë në sistemin IRS- tregon Petrova për “Republikën”.

A ka DAP mundësi për të zbatuar sisteme më të besueshme për raportimin e detyrimeve tatimore dhe shërbimeve elektronike?

Kur flasim për sisteme raportimi dhe shërbime elektronike më të besueshme, nënkuptojmë zgjidhje të reja dixhitale, si sistemi i faturave elektronike, pagesa elektronike, lëshimi elektronik i dokumenteve, të cilat do të mundësojnë lidhjen dhe komunikimin e DAP me “natyroren”. sistemet e tatimpaguesve dhe transaksionet e sipërmarrjes, pra proceset e taksimit dhe raportimit në DAP do të zhvendosen në sistemet e tatimpaguesve si pjesë e integruar e operacioneve të tyre të biznesit. Llogaritja e detyrimeve tatimore do të integrohet në njëfarë mënyre në biznes vetë funksionimin, në sistemet e tatimpaguesve që do të lidhen me DAP.

Zgjidhje të tilla të reja dixhitale do të përfshijnë rregullat për llogaritjen e taksës dhe do të jetë një garanci që taksa do të llogaritet saktë, në shumën e duhur dhe njoftimi në DAP do të bëhet në kohë reale, kur të ndodhë qarkullimi ose të ardhurat e tatueshme. Procese të tilla të ridizajnuara për llogaritjen e detyrimeve tatimore dhe raportimin ose raportimin në DAP duhet të jenë një përfitim i dixhitalizimit të DAP.

A do të vazhdoni me praktikën e publikimit të listave të debitorëve dhe mendoni se ato lista janë në rritje apo në rënie, pra a ndikon shpallja publike e debitorëve tatimor në uljen e numrit të tyre?

Kjo praktikë do të vazhdojë, por ne do ta plotësojmë atë duke publikuar një vlerësim tatimor, i cili do të promovojë modele pozitive të sjelljes tatimore në përputhje me efektin e njoftimit në uljen e numrit të debitorëve, nëse mendoni nëse një debitor. pastron” borxhin mbi bazën e taksave nën presionin e shpalljes publike, besoj se ende nuk ka një moral të tillë tatimor në vendin tonë. Pasi kam punuar në funksionin e mbledhjes së borxheve, mund të them se ka debitorë që janë futur realisht në disa vështirësi biznesi dhe gjejnë mënyra për të paguar borxhin tatimor në mënyrë që të kryejnë normalisht biznesin e tyre, por ka edhe nga ata që janë më të fokusuar. për të vazhduar sipërmarrjen e biznesit nën një kompani të re, për t’i transferuar asetet e tyre personave të tjerë, etj., sesa për të gjetur një mënyrë për të paguar borxhin tatimor të papaguar.Në përgjithësi, efekti i njoftimit publik vjen më shumë si një reagim nga tatimpaguesit e ndershëm, të cilët paguajnë rregullisht borxhet e tyre tatimore dhe, në këtë kontekst, DAP duhet të demonstrojë se zbaton fuqitë e saj ligjore për të mbledhur detyrimet e prapambetura në mënyrë jo selektive, të menjëhershme dhe efektive.

Për sa i përket tendencës, në rritje apo në rënie, të numrit të debitorëve, përgjithësisht ndër vite ka pasur një rënie të numrit të debitorëve në listë. Gjatë një viti, pra nga muaji në muaj, numri i debitorëve dhe shuma e borxhit varet nga muaji në fjalë. Kemi muaj kur mbarojnë detyrimet për obligacionet tremujore të TVSH-së, pastaj kemi një muaj kur detyrimet për bilancet tatimore vjetore janë të paguara, pra në ata muaj zakonisht ka rritje të numrit të debitorëve dhe të shumës së borxhit.

Mund të them gjithashtu se kjo listë duhet të kalojë nëpër një pastrim të madh për të treguar ato borxhe që janë realisht të arkëtueshme. Lista tashmë përfshin individë të vdekur, kompani joaktive etj.

Pak ditë më parë keni pasur një takim me kontabilistët. Çfarë dëgjuat prej tyre, a mësuan qytetarët dhe kompanitë të paguajnë taksat me shpejtësi dhe saktësi?

Për t’i mësuar qytetarët dhe kompanitë, d.m.th., tatimpaguesit, të paguajnë taksat në mënyrë të shpejtë dhe korrekte, një faktor është se tatimpaguesit kishin informacion lehtësisht të aksesueshëm për detyrimet e tyre dhe mënyrën e përmbushjes së këtyre detyrimeve.Këtu nuk kam parasysh vetëm informacione të thjeshta si afatet, formularët, mënyra e pagesës etj., por edhe informacione që do t’i japin më shumë siguri tatimpaguesve se si të procedojnë nga pikëpamja tatimore për një transaksion të caktuar biznesi.Komunikimi midis tatimpaguesve dhe DAP është kyç, për të reduktuar hendekun në njohuritë e tyre dhe për të siguruar një ndikim që çon në pajtueshmërinë tatimore (llogaritja e saktë dhe pagesa e detyrimit tatimor). Nga ky aspekt, kontabilistët janë një target grup i rëndësishëm për DAP, pasi ata kanë një rol këshillues dhe ndërmjetësues midis IRS dhe taksapaguesve. DAP duhet të punojë me kontabilistët për të siguruar që tatimpaguesit po marrin këshilla dhe shërbime të besueshme nga kontabilistët.

Përveç këtij informacioni që ndërton ndërgjegjësimin e tatimpaguesve për detyrimet e tyre tatimore, ka edhe faktorë të tjerë që ndikojnë që tatimpaguesit të mësojnë t’i paguajnë taksat në kohë.Ky grup tjetër faktorësh quhet morali tatimor. Morali tatimor përfaqëson një grup normash, vlerash dhe vlerësimesh të pranuara që krijojnë modelin e sjelljes së tatimpaguesit.

Morali tatimor ndërtohet përgjithësisht mbi bazën e mjedisit, faktorëve të ndryshëm socio-ekonomikë dhe institucionalë: shkalla e barrës tatimore, dobia e shpenzimeve publike, perceptimi i përfitimeve nga pagimi i taksave, perceptimi i sjelljes së të tjerëve. tatimpaguesit – nëse i paguajnë apo jo detyrimet tatimore, niveli i ekonomisë gri, perceptimi i rrezikut të zbulimit të sjelljeve të paligjshme, ekzistenca apo mungesa e sanksioneve për shmangësit, niveli i korrupsionit etj. Në lidhje me të gjithë këta faktorë, të gjithë jemi të vetëdijshëm se në shoqërinë tonë nevojiten ndryshime transformuese, të cilat, ndër të tjera, do të çojnë në rritjen e moralit tatimor.

Çfarë po ndodh me aferën që u zbulua nga VMRO-DPMNE para disa muajsh dhe në të cilën gjoja ish-drejtoresha Lukarevska ishte e përfshirë në kthimin e 22 milionë eurove të TVSH-së?

Pres informacionin për të gjitha procedurat e iniciuara nga DAP para organeve hetimore dhe prokurorive publike kompetente DAP ka për obligim që prokuroria publike kompetente të paraqesë kallëzim penal në rastet kur në bazë të informacioneve të marra. , ka dyshime për evazion fiskal ose krim tjetër, si falsifikimi i një dokumenti, heqja ose dëmtimi i vulës zyrtare etj.

Gjatë kontrollit të jashtëm, nëse ka dyshime për veprimtari kriminale tatimore, DAP bën kallëzim penal ose bashkëpunon me Administratën e Policisë Financiare dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, veçanërisht në rastet kur tatimpaguesi shmang bashkëpunimin dhe sigurimin e dokumentacionit të nevojshëm kontabël për kontrolli, pra rastet kërkojnë zbatimin e masave hetimore. Por DAP duhet të ketë gjithashtu një mekanizëm reagimi dhe mbledhjen e informacionit kthyes në lidhje me rezultatin e të gjitha këtyre procedurave.

Nga informacionet që kam, numri i kallëzimeve penale të ngritura nga IRS vetëm për dyshime për evazion fiskal është: në vitin 2020. 11 kallëzime penale për 12 persona juridikë dhe 13 persona përgjegjës në vitin 2021. 12 kallëzime penale për 12 persona juridikë dhe 24 persona përgjegjës në vitin 2022. 12 kallëzime penale kundër 4 personave juridikë dhe 11 personave përgjegjës edhe në vitin 2023. 5 kallëzime penale kundër 7 personave juridikë dhe 9 personave përgjegjës, për shmangie të tatimit në vlerë të përgjithshme prej 345 milionë denarë (5,6 milionë euro). Është një pyetje e hapur se çfarë nënkuptojnë këto shifra, nëse kapaciteti i zyrtarëve në IRS është i mjaftueshëm për njohjen e veprimeve të dyshimta.

Ju hyni nga DAP. E dini si ishte para ardhjes së Lukarevskës dhe çfarë gjetët pas menaxhimit të saj. Keni një problem të personelit partiak dhe joprofesionist?

Lidhur me situatën që konstatova në seksionin e personelit, në bazë të të dhënave që kam marrë nga SHR, mund të them lirisht se në DAP janë kryer “marifeta” për të siguruar hyrje të hapur në DAP për disa zyrtarë të veçantë. Së pari, një pyetje që duhet të kontrollohet është nëse planet vjetore të punësimit janë përgatitur në kohën e duhur sipas nevojave të funksioneve.

DAP nuk ka një plan vjetor punësimi për vitin 2024. Lidhur me “akrobacitë” që përmenda, si shembull do të pohoj se një numër i madh i zyrtarëve punësohen në DAP përmes mobilitetit, d.m.th duke marrë përsipër nga autoritetet dhe organet e tjera shtetërore dhe publike. Po është një procedurë legjitime, e rregullt. Megjithatë, nëse thelloheni, do të mund të shihni se punonjësi është faturuar në DAP për një periudhë të caktuar në bazë të një kontrate pune ose përmes APV-së, dhe më pas ai është punësuar duke marrë përsipër nga një kompani publike ose bashki, kështu që shtrohet pyetja se si ka mundësi që ai ka qenë i angazhuar në IRS dhe njëkohësisht ka qenë i punësuar në një autoritet tjetër? Ose një zyrtar me vendbanim në Shkup është i punësuar në komunën e Krivogastanit. Shembuj të tillë tregojnë se ka raste kur rekrutimi nuk ka qenë transparent, nuk është mundësuar regjistrimi dhe pjesëmarrja pa pagesë e kandidatëve të ndryshëm dhe zgjedhja mes disa kandidatëve që plotësojnë kushtet, por rekrutimi u referohet personave të përcaktuar saktësisht në linja partiake apo të tjera.

Për më tej, një numër i madh i këtyre zyrtarëve u caktuan drejtpërdrejt në pozicione me tituj më të lartë, ose patën promovime të shpejta pas punësimit në DAP, ndryshe nga punonjësit ekzistues të DAP që vite më parë qëndronin në të njëjtin pozicion në zhvillimin e karrierës së tyre. Kjo çoi në një mosmarrëveshje të brendshme dhe në krijimin e një ambienti toksik pune për sa i përket çështjes së ekspertizës së atyre oficerëve, vlerësimi i oficerëve nuk u krye. Por nëse shikojmë rezultatet e operacioneve në nivel global, në nivel të disa funksioneve dhe të disa drejtorive rajonale rezultatet janë shumë të këqija, pas disa vitesh ka urdhra pune të hapura, procedura të pafilluara, apo procedura të nisura, por të pa përfunduara, të vonuara.

Unë kam dorëzuar informacionin që kam pranë njësive organizative në DAP përgjegjëse për auditimin e brendshëm dhe kontrollin e brendshëm (standardet profesionale) dhe kjo do të zbresë më tej në nivelin e rishikimit të performancës dhe rezultateve të punësimit, të cilat janë reflektim i drejtpërdrejtë i profesionalizmin dhe ekspertizën e punonjësve të veçantë.

Paralelisht me këto procese kontrolli dhe kontrolli, plani im si drejtor është të zbatoj mekanizma të rregullt institucionalë për të mbështetur zhvillimin profesional të punonjësve, që DAP të rikthejë njohjen e zyrtarëve tatimorë për profesionalizmin dhe integritetin e tyre. Një nga këto masa do të jetë futja e një procedure licencimi për inspektorët tatimorë.