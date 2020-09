Presidenti Stevo Pendarovski, me rastin e 28 Shtatorit, Ditës ndërkombëtare të boshnjakëve, sot u dërgoi urim pjesëtarëve të bashkësisë boshnjake në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

“Së bashku me bashkësitë e tjera etnike, boshnjakja sinqerisht dhe pa u lodhur jep kontributin e tij në të gjitha sferat e jetës shoqërore, ekonomike dhe kulturore në vendin tonë, duke kontribuar në ndërtimin e një shoqërie për të gjithë. Kemi krenarë që respekti, uniteti dhe respekti për diversitetin janë forca e atdheut tonë të përbashkët. Si shtet, ne do të vazhdojmë të përmbushim standardet më të larta në mbrojtjen e identitetit etnik, gjuhësor dhe fetar të të gjithë qytetarëve tanë dhe do të punojmë me zell për të ushqyer dhe promovuar kulturën dhe traditën boshnjake”, thuhet në urim.

Presidenti Pendarovskiu krahas, dëshirës për shëndet të mirë, sukses dhe mirëqenie, apelon të jemi solidar dhe të përgjegjshëm në ballafaqimin me Kovid-19.