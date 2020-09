Deri në fund të muajit, bankat që kanë shprehur interes për të bërë operacione pagese në njësitë e Postës duhet t’i përgjigjen shkresës së dërguar atyre nga Zyra Postare për kushtet që ata ofrojnë, ku më pas procesi do të vazhdojë me takime. midis dy palëve dhe zgjedhja e atij që do të marrë përsipër operacionet e pagesave në njësitë postare të mbajtura më parë nga Banka Eurostandard.

Tetë banka kanë shprehur interes për të lidhur një marrëveshje me Postën. Midis tyre, NLB Banka njoftoi zyrtarisht se tregoi interes për bashkëpunim, dhe nga ato banka me të cilat kontaktoi AIM, TTK Banka gjithashtu tregoi interes, ndërsa nga nj pjesë e bankave nuk morëm përgjigje.

Ata që përfshihen në proces deklarojnë se kur zgjedhin bankën që do të nënshkruajë kontratën kryesore është kompatibiliteti i softuerit të vendosur nga Eurostandard Bank në njësitë postare, në mënyrë që të mos humbasë kohë në trajnimin e ri të punonjësve.

Kushtet e ofruara nga bankat duhet të paraqiten në Zyrën Postare deri në 30 shtator.

Kreu i NLB Bank, Antonio Argiri, në një deklaratë për media javën e kaluar shfaqi shpresën se mungesa e shërbimeve të ofruara nga “Posta” së shpejti do të kompensohet.

“Posta” ka filluar procesin e negociatave me bankat. Me kërkesë të tyre përmes Shoqatës së Bankave të Maqedonisë, disa banka, përfshirë ne si NLB Bank, shprehën interes për të vazhduar aktivitetet për bashkëpunim me “Postën”, tha Argiri pas nënshkrimit të një marrëveshje me BERZH për dy linja krediti.

Nga Banka TTK për AIM-n konfirmuan se ata kanë shprehur interes të përgjithshëm për bashkëpunim me Postën.

“Pas marrjes së një shkrese për fillimin e procedurës për fillimin e negociatave me një bankë tregtare për lidhjen e një marrëveshje bashkëpunimi biznesi në fushën e operacioneve të pagesave, TTK BANKA SHA Shkup shprehu interes të përgjithshëm për të marrë parasysh aspektet dhe kushtet e bashkëpunimit të mundshëm. Për momentin, pritet informacion shtesë për rrjedhën e mëtejshme të procedurës, citojnë nga banka.

Qarkullimi pagesor në Postë deri më 12 gusht është kryer nga Eurostandard Bank, të cilës Banka Popullore ia hoqi licencën e saj të funksionimit. Pas kësaj periudhe, pagesat në njësitë postare u ndalën dhe në një konferencë për shtyp punonjësit e përfaqësuar nga sindikata kërkuan një zgjidhje për problemin.

“Falimentimi i Eurostandard Bank ndërpreu seriozisht funksionimin e Postës së Maqedonisë. Gjeneron çdo ditë humbje serioze të operacioneve financiare duke paaftësuar shërbimin e operacioneve të pagesave në mbi 330 njësi postare në të gjithë vendin. Për më tepër, ndërprerja e shërbimeve në qarkullimin ndërkombëtar dhe zvogëlimi i të ardhurave në tregun e brendshëm në gjashtë muajt e fundit si rezultat i koronavirusit në vendin tonë me 2300 punonjës ngre shqetësime dhe frikë serioze për të ardhmen e kompanisë, pagesa të rregullta të pagave dhe ruajtjen e vendeve të punës”, theksojnë nga sindikata.

Ata vlerësuan se mosfunksionimi i 330 njësive postare dhe status quo-ja me mosfunksionimin e operacioneve pagesore është një kërcënim i drejtpërdrejtë për ekzistencën e punonjësve, por gjithashtu se mosfunksionimi i zyrave postare ka një ndikim tek qytetarët që përdorin shërbimet.

Shkresën për bashkëpunim afarist drejtuar të gjitha bankave SHA “Posta” e dorëzoi më datën 4 të këtij muaji, pas së cilës bankat kishin tre ditë kohë për t’u përgjigjur nëse janë të interesuara për bashkëpunim dhe pastaj të fillojnë negociatat.

Kjo shkresë vijoi pasi një ditë më parë, Qeveria ra dakord të fillojë procedurën për negociata për lidhjen e një kontrate të re për shërbimet e operacioneve të pagesës.

Operacionet e pagesave në njësitë postare u ndaluan pas falimentimit së Bankës Eurostandard, përmes së cilës Zyra Postare kryente shërbimet e operacioneve të pagesave, e cila krijoi një problem për shumë përdorues të cilët e përdornin Zyrën Postare për pagesën e pensionit dhe asistencës sociale.