Kryetari i Komunës së Karposhit, Stevço Jakimovski sot në mëngjes sërish ka inspektuar gjendjen në çerdhen “Majski Cvet” dhe është konsultuar me ekspertë të fushës dhe ka konstatuar mangësi në ndërtimin e tavanit.

Në fjalimin e tij nga kopshti, Jakimovski ka deklaruar tri arsye kryesore pse ra tavani.

“Kemi kërkuar ekspertizë dhe kemi konstatuar mangësi në performancë. Ndërtimi i shinave është një konstruksion për një mur, jo për një tavan, kështu që distanca e boshtit është 65 centimetra, në vend të 50 centimetra. Pra, çdo dërrasë duhej të vendosej në 4 deri në 5 shina, dhe këtu vendoset në tre. Arsyeja e dytë e madhe është se vidhat janë shumë të shtrënguara dhe praktikisht, shtresa e letrës që mban kartonin e gipsit është e shpuar. Kjo është arsyeja e dytë pse është krijuar kjo situatë. Arsyeja e tretë është se instalimi i kartonit të gipsit në tavan ka sistemin e vet, dhe këtu janë ngjitur dërrasat e tëra. Uji ishte i rëndë në një pjesë shumë të vogël, gjë që kontribuoi në shembjen e të gjithë tavanit si një kullë me letra. Unë do të kërkoj një mendim eksperti dhe një mendim tjetër ekspert. Kam frikë se i gjithë tavani i këtij kopshti të vitit 2019 mund të shembet. Do të kërkoj ndryshime në buxhet dhe urgjentisht të shohim se çfarë do të thonë ekspertët, si të bëhet riparimi në interes të sigurisë së banorëve tanë më të rinj në komunën e Karposhit”, tha Jakimovski.