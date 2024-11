Kryetari i Qeverisë së Maqedonisë, Hristijan Mickoski, në mesin e liderëve të parë në rajon sot në mëngjes ka uruar presidentin Donald Trump për fitoren e tij në zgjedhje.

Në mesazhin e dërguar menjëherë pasi Trump iu drejtua kombit dhe botës, kryeministri Mickoski tha se “ne presim thellimin e mëtejshëm të partneritetit dhe bashkëpunimit tonë të fortë, veçanërisht në fushën e sigurisë, zhvillimit ekonomik dhe reformave demokratike”.

Maqedonia mbetet e përkushtuar për ndërtimin e lidhjeve edhe më të forta me Shtetet e Bashkuara, si aleat dhe mik strategjik, që do të vazhdojë të forcojë stabilitetin dhe përparimin e të gjithë rajonit”.

Krahas qëllimit protokollar të përshëndetjes, në të cilën Mickoski po ashtu thotë se zgjedhja e presidentit Trump është “konfirmim i besimit të thellë të popullit amerikan në parimet e lirisë dhe demokracisë”, është e qartë se Maqedonia po hyn në një rrugë të re. faza e marrëdhënieve të saj me partnerin më të rëndësishëm strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Maqedonia dhe Shtetet e Bashkuara rrallë herë kishin rastësi të qeveriseshin nga parti politike ideologjikisht të afërta, megjithëse VMRO-DPMNE shpesh frymëzoi në politikat e saj nga Partia Republikane Amerikane.

Me përjashtim të disa viteve të mbivendosjes së mandateve të Presidentit George W. Bush me kryeministrat Ljubco Georgievski dhe Nikolla Gruevski, të cilët kaluan nën hijen e luftës në 2001 dhe samitit në Bukuresht, dhe disa muajve po aq dramatikë në të cilët u kryqëzuan mandatet e Gruevskit dhe Donald Trump, VMRO-DPMNE zakonisht menaxhonte Maqedoninë kur Shtetet e Bashkuara drejtohen nga Partia Demokratike e krahut të majtë, me simpatinë e saj të pambuluar për opsionin e majtë politik në Maqedoni dhe veçanërisht për faktorin politik shqiptar, i cili shpeshherë depërtoi në politikën e jashtme zyrtare amerikane ndaj Maqedonisë.

Në prag të zgjedhjeve në SHBA, autoritetet maqedonase patën një sërë takimesh me përfaqësues të administratës së tij. I pashmangshëm këtu është këshilltari kryesor diplomatik i Trump, Richard Grenell, i cili në mandatin e tij të parë ka mbajtur disa poste të rëndësishme, ambasador në Gjermani, drejtor i sigurisë kombëtare dhe ajo që është veçanërisht interesante për ne deputet për Ballkanin.

Grenell vazhdoi të mbajë këtë pozicion të fundit gjatë mandatit të Presidentit Biden – ai ishte mysafir i shpeshtë në kryeqytetet ballkanike, duke mbajtur kontaktet e liderëve ballkanikë me rrethin rreth Trump, si dhe ishte i angazhuar në zbatimin e interesave të biznesit të familjes Trump. në rajon veçanërisht në Serbi dhe Shqipëri.

Grenell ka gjithashtu një iniciativë serioze për arritjen e një marrëveshjeje ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, e cila u pengua nga fillimi i një hetimi në kohë të çuditshme kundër Hashim Thaçit, por që rezultoi në një takim në nivelin më të lartë në Shtëpinë e Bardhë dhe një takim të përkohshëm. përmirësimin e marrëdhënieve mes dy vendeve.

Duke pasur parasysh këtë përvojë të dëshmuar dhe përkushtim për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve serioze ballkanike, kryeministri Mickoski është takuar me Grenellin disa herë pas ardhjes në pushtet – një herë në Uashington dhe një herë gjatë vizitës së Grenellit në Maqedoni, të dyja takimet u prezantuan si të përzemërta dhe të suksesshme.

Ministri i Punëve të Jashtme, Timço Mucunski, gjatë një vizite në SHBA, pati edhe një paraqitje të përbashkët në televizionin Newsmax i njohur si media që ka vëmendjen e presidentit Trump, gjatë së cilës në emër të Maqedonisë njoftoi se do të të vazhdojmë ta harmonizojmë në çdo aspekt politikën tonë të jashtme ndaj Ukrainës dhe çështje të tjera të rëndësishme globale me politikën e SHBA-së.

Kryeministri Mickoski para zgjedhjeve në SHBA ka pasur një takim me një delegacion biznesi që është edhe i afërt me presidentin Trump.

Biznesmeni maqedono-kanadez Kris Pavlovski dhe ish-kongresmeni Devin Nunes janë partnerët e biznesit të Trump, të cilët bashkëpunojnë me kompani në Maqedoni.

Së bashku me ta, në takimin me Mickoskin dhe ministrat nga qeveria maqedonase mori pjesë edhe multimiliarderi Howard Latnik, i cili tani është bashkëkryetar i ekipit tranzitor të presidentit Trump dhe kështu do të jetë një shtytës i rëndësishëm i formimit të administratës së tij.

Latnik, siç njofton kryeministri Mickoski, është i interesuar të ndihmojë Maqedoninë në zhvillimin e sektorit financiar – me propozime që kryeministri Mickoski i vlerësoi si jashtëzakonisht pozitive për vendin. Qeveria maqedonase mban gjithashtu marrëdhënie të ngushta me Hungarinë, kryeministri i së cilës Viktor Orban është një mbështetës kryesor i Presidentit Trump në Evropë, duke promovuar politikat e tij në fushat e sigurisë, migracionit dhe shtetit kombëtar, shpesh në konflikt me lidershipin liberal të Evropës.

Formimi i qeverive më të orientuara nga e djathta në Ballkan dhe në Evropën Qendrore garanton se vendet e rajonit do të ndërtojnë marrëdhëniet e tyre me Shtëpinë e Bardhë jo vetëm individualisht, por edhe kolektivisht.