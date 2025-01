Komuna e Tetovës tashmë ka nisur punët rreth projektit për zgjerimin e rrugës e cila do të fillojë këtu, nga lidhja për në Shipkovicë e deri tek tuneli që do lidhur rrugën e Prizrenit me anën tjetër, atë të Kosovës. Edhe pse kohë më parë u paralajmërua se këtë rrugë do e zgjeroj dhe asfaltoj komuna me mjetet e veta, e njëjta, tashmë ka hyrë në procedurë buxhetore të Qeverisë së Maqedonisë, konkretisht të drejtorisë së rrugëve e cila tashmë pas projektimit, pritet të fillojë edhe me punimet rreth asfaltimit dhe zgjerimit të saj.

Sipas kreut të komunës së Tetovës Bilall Kasami, pjesa më e madhe e tokave ku do bëhet zgjerimi i rrugës janë pronë e shtetit, ndërsa një pjesë e vogël e tyre, do të shpronësohet, pas çka edhe do fillojnë punët për projektimin e tunelit në pjesën e vendit tonë.

“Ne si komunë tashmë kemi marrë edhe disa hapa në drejtim të përcaktimit të trasesë së rrugës, sidomos në bai pasin që duhet bë në fshatin Shipkovicë, ku tashmë është caktuar edhe traseja e rrugës ku pjesa më e madhe është rrugë në pronë të shtetit që do lehtësoj procesin e shpronësimit. Punohet intensivisht në këtë drejtim dhe brenda këtij viti ajo që pritet të kemi duhet të jenë projektet për ndërtimin e segmentit të rrugës një pjesë rrugë e re dhe tjetra zgjerim i rrugës ekzistuese nga dalja e rrugës për në kodër të Diellit për në fshatin Shipkovicë”, tha Bilall Kasami. Kryetar i komunës së Tetovës.

Sipas Kasamit, tashmë grupet e punës së të dy shteteve kanë nisur punimet edhe për projektimin e tunelit. Ai tha se pjesa tjetër që është po aq e rëndësishme, ka të bëj me segmentin nga Tetova deri në hyrje të tunelit, që është obligim i Qeverisë dhe projektimi i kësaj rruge është futur në programin e rrugëve për vitin 2025. Rruga Tetovë Prizren do të kushtojë 200 milion euro edhe gjysmat e parave nga kjo rrugë duhet të paguhen nga Republika e Kosovës edhe gjysma nga Republika e Maqedonisë.