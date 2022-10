Ministria e Punës dhe Politikës Sociale njoftoi se sot ka filluar pagesa e të drejtave nga mbrojtja sociale, e fëmijëve dhe nga mbrojtja civile për muajin shtator të vitit 2022.

“Shfrytëzuesit e të drejtave monetare që posedojnë kartelë pagesore, do të mund të tërheqin para nga bankomatët, t’i shfrytëzojnë fondet për pagesa pa para në rrjetin e shitjeve ose në mënyrë elektronike dhe celulare nga sot, 5 tetor 2022”, informojnë nga Ministria.

Për të shmangur tollovitë para dhe në banka gjatë pagesës së të drejtave, për shfrytëzuesit që nuk përdorin kartela, pagesa do të kryhet në dy grupe në të gjitha filialet e hapura të bankave, sipas renditjes së vendosur sipas rendit alfabetik, sipas shkronjës së parë të mbiemrit: më 05.10.2022 janë A, B, V, G, D, GJ, E, ZH, Z, S; I, J, K, L, LL, ndërsa nesër me datë 06.10.2022 janë M, N, NJ, O; P, R S, T, Q, U, F, X, C, Ç, XH, SH.