Zëvëndëskryeministri dhe ministri i Transportit, Aleksandar Nikolloski, i ftuar në Top Tema në TV Telma, theksoi se së shpejti do të zgjidhet traseja në të cilën do të ndërtohet hekurudha e shpejtë në Korridorin 10.

“Ne kemi tre variante për hekurudhën e shpejtësisë së lartë. Në muajin e ardhshëm, ne duhet të vendosim se cilën varietet do të zgjedhim. Njëra është përgjatë luginës së Vardarit përgjatë hekurudhës ekzistuese, e dyta është pak në lindje të luginës së Vardarit mbi autostradën ekzistuese, kështu që ngjitet mbi Vardar dhe varianti i tretë është ai i vitit 1978..

Gjendja e mëparshme me një shpejtësi të parashikuar prej 250 km në orë që shkon Tabanovcë, Kumanovë me trekëndësh në aeroport dhe Shkup, pastaj në Shtip, Strumicë, Gjevgjeli dhe Selanik. Çmimi për ndërtim është tregues sepse kur kemi një projekt do të kemi edhe çmim, pra për një hekurudhë të shpejtë me dy linja është diku rreth 10 milionë euro për kilometër, që do të thotë se nëse Maqedonia duhet të ndërtojë ndërmjet 210 – 225 kilometra hekurudhë e shpejtë, do të ishin diku rreth 2 miliardë euro investim”, tha Nikolloski.

Ai shtoi se paralelisht do të punohet në rikonstruksionin e trasesë së përhershme në korridorin 10 dhe ndërtimin e një të reje. Sa i përket financimit, ai bëri të ditur se projekti do të realizohet në bashkëpunim me kompani dhe fonde nga vendet e NATO-s, nuk do të financohet me kredi nga Hungaria, Rusia, Kina dhe vendet arabe.

Ministri theksoi gjithashtu se aktualisht është duke u punuar një projekt për rindërtimin e hekurudhës ekzistuese, ndërsa ndërtimi i një hekurudhe të shpejtë zgjat 5 vjet pasi projekti është hartuar dhe fillon ndërtimi i saj.