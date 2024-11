Deri në fillim të sezonit veror do të hapim për qarkullim rreth 40 kilometra të autostradës Kërçovë-Ohër në shtrirjen nga Vrbjani në Ohër dhe deri në fund të vitit 2026, siç e kemi premtuar, do ta ndërtojmë të gjithë autostradën, zvëndëskryeministri dhe ministri i Transportit, Aleksandar Nikolloski, i cili së bashku me Koce Trajanovski dhe kryetarin e Ohërit, Kiril Pecakov, inspektuan asfaltimin dimëror të autostrada në afërsi të Ohërit.

Ministri Nikolloski, së bashku me të pranishmit, sot promovoi asfaltimin në kushte dimërore, pikërisht në trasenë e magjistrales Kërçovë-Ohër, aktivitet ky që përdoret për herë të parë pas 50 vitesh.

Siç theksuan, ky është rezultat i ndryshimit të Ligjit për ndërtimin e autostradës Kërçovë-Ohër, e gjitha me qëllim të tejkalimit të problemeve me kushtet teknike me asfaltimin dhe përshpejtimit të ndërtimit të saj. Ministri Nikolloski theksoi se është bërë mobilizim i plotë i punëtorëve dhe makinerive dhe me këtë janë krijuar kushte që asfalti të shtrohet edhe në temperatura minus.

Kjo është paraqitja ime e parë në këtë projekt. Premtuam punë dhe më pak biseda. Ne po zgjidhim problemet e autopathit dhe tashmë po shohim rezultate. Ne po bëjmë punë historike për Ohërin dhe për gjithë rajonin. Kemi një mobilizim të madh për ndërtimin e autostradës, me rreth 300 makineri dhe rreth 600 punonjës që punojnë çdo ditë në trase. Sot po promovojmë asfaltimin në kushte dimërore dhe në temperatura minus për të përshpejtuar ndërtimin dhe për të arritur afatet që i kemi vënë vetes. Deri në fillim të sezonit të verës hapen për qarkullim rreth 40 kilometra nga Vrbyani në Ohër me një pushim të vogël afër Botunit dhe në fund të vitit 2026 ndërtojmë të gjithë autostradën. Në parakualifikim është edhe përzgjedhja e kontraktorit për autostradën Kërçovë-Bukojçan dhe pres që në pranverë të kemi një kontraktues të përzgjedhur. Pastaj ajo autostradë do të lidhet me autostradën që ka filluar të ndërtohet intensivisht, e cila është nga Gostivari në Bukojçan dhe më tej nga Gostivari në Tetovë, në mënyrë që qytetarët e Ohrit dhe të rajonit të marrin një autostradë të re moderne nga Ohri në Shkup. Gjatë gjithë trasesë do të ketë edhe rrugë alternative, tha zëvendëskryeministri dhe ministër i Transportit, Aleksandar Nikolëoski.

Ministri Nikolëoski njoftoi gjithashtu se do të fillojë rindërtimi i qafës së Presekës.

Drejtori i Ndërmarrjes Publike të Rrugëve Shtetërore, Koce Trajanovski, theksoi se intensivisht po punohet në rehabilitimin e shpateve dhe përfundimin e shpronësimit.

Po punohet me intensitet të madh për riparimin e shpateve që janë shfaqur në shtrirjen nga Kërçova deri në Vrbjani sepse me kalimin e kohës ato u janë nënshtruar shumë kushteve natyrore. Po punohet edhe për përfundimin e shpronësimit. Me ndryshimet e Ligjit, falë ministrit Nikolloski, e ndryshuam formulën e asfaltimit dhe në këtë mënyrë mundësojmë asfaltimin dimëror, gjë që nuk është bërë në pesëdhjetë vitet e fundit. Ne kemi trashëguar probleme të mëdha, por po punojmë shumë që t’i zgjidhim ditë pas kohe dhe pres që deri në fund të vitit 2026 ta përfundojmë këtë autostradë, tha Koce Trajanovski, drejtor i Ndërmarrjes Publike të Rrugëve Shtetërore.