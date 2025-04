Kryeministri Hristijan Mickoski në podkastin “Ku janë paratë?” thotë se janë duke u zhvilluar negociata për të investuar 5 deri në 6 miliardë euro në projekte kapitale në rrugë lokale, rajonale dhe të shpejta, një valë investimesh në kujdesin shëndetësor për ndërtimin e qendrave klinike dhe spitaleve, si dhe hekurudhave dhe vendpushimeve të skive.

Në periudhën në vijim, jam i bindur se do të negociojmë dhe finalizojmë me sukses një plan investimi prej 5 deri në 6 miliardë eurosh që do të zhvillohet në Maqedoni. Dhe pasi ta mbyllim këtë me një notë pozitive, dua të ulem me Dhomat e Tregtisë dhe të diskutojmë hapur nëse kemi kapacitetin për ta bërë të gjithë këtë të ndodhë. Jam i bindur se po, por na duhet një organizim i mirë. Dhe tani do të përpiqem, natyrisht në interes të negociatave dhe procesit, të theksoj vlerat dhe projektet, dhe shumë shpejt, në 2 muajt e ardhshëm, e gjithë kjo do të bëhet publike dhe do të dihet saktësisht se ku dhe çfarë, theksoi kryeministri Mickoski.

Ai shtoi se qëllimi i tij personal dhe i qeverisë ishte të krijonte këtë valë investimesh, “do të bini dakord që nëse PBB-ja jonë është, relativisht, rreth 16, 16, 5 miliardë dollarë të parashikuar nominalisht, kjo përfaqëson, do të thoja, 35 deri në 40 përqind të PBB-së sonë”.

Siç shpjegoi ai, midis gjysmë miliardi dhe një miliardi janë fonde që do të financojnë projekte për ndërtimin e rrugëve lokale, rajonale dhe të shpejta.

Disa prej tyre do të modernizohen ose rindërtohen, disa do të ndërtohen, prandaj them midis gjysmë miliardi dhe një miliardi. Kushtet dhe afatet po negociohen, etj. Dhe nuk do të jetë borxh i ri, sepse PBB-ja do të rritet, sepse në ndërtim paratë qarkullojnë tre herë më pak, dhe nuk do të jetë borxh i ri, domethënë, nominalisht mund ta ulim borxhin, shtoi ai.

Projekti i dytë është ndërtimi përfundimtar i Qendrës Klinike në Shtip, spitali në Kërçovë, një projekt i viteve 1990.

Kur dolëm në terren me njerëzit, ata arritën në përfundimin se do të ishte më mirë ta ndërtonim në një vend tjetër sesa këtu, sepse themeli është ndryshe, gjithçka është tashmë ndryshe. Pra, është më e kushtueshme ta bësh atje, të rindërtosh atë ekzistues që është lënë të kalbet për 25 vjet, sesa të ndërtosh një të ri. Rikonstruksioni i Spitalit Klinik të Tetovës, sallave të operacionit dhe dy departamenteve të tjera dhe një hekurudhë, kushtimisht do të thoja një linjë me shpejtësi të lartë, e cila do të jetë pjesë e Korridorit 10, në të cilën vendosëm të kemi trena pasagjerësh për shkak të çmimit, megjithëse donim që të ishin mbi 200 kilometra në orë, por vendosëm për shkak të çmimit të lëvizim me 160 krahasuar me 30, 40 që janë aktualisht dhe mallrat 110. Dhe kjo valë do të jetë një investim prej 2.3 dhe 2.5 miliardë eurosh. Pra, gjysmë miliardi deri në një miliard rrugë lokale, rajonale dhe të shpejta, investime në kujdesin shëndetësor: Qendra Klinike në Shtip, spitali në Kërçovë dhe rindërtimi i spitalit të Tetovës, korridori hekurudhor me shpejtësi të lartë 10 Tabanovcë-Gjevgjeli. Ky është një projekt që do të kushtojë midis 3 dhe 3.5 miliardë euro, theksoi kryeministri Mickoski.

Kryeministri Mickoski theksoi se bazuar në këto projekte, PBB-ja do të rritet dhe borxhi publik do të ulet.

Bazuar në këto projekte, borxhi publik nuk do të rritet dhe PBB-ja nuk do të ulet. Përkundrazi, do të shkaktojë një proces të kundërt sepse këto janë investime kapitale që do të nisin operacionet e ndërtimit dhe do t’i kthejnë paratë tre deri në katër herë. Këtu, bazuar në këto projekte, PBB-ja do të rritet dhe borxhi publik do të ulet, theksoi ai.

Ne ishim në Emiratet e Bashkuara Arabe. Pata takime të nivelit të lartë, u takova me presidentin e Emirateve. Gjithashtu u takova me komunitetin më të lartë të biznesit dhe kompanitë kryesore që operojnë jashtë Emirateve. Të gjithë vijnë këtu në maj ose qershor, duhet ta specifikojmë. Projektet që po diskutojmë janë projekte në lokacione ekzistuese të ndërtuara tashmë në Ohër, pra blerja nga pronarët, dy lokacione të reja, por për shkak të kufizimit të UNESCO-s, ato nuk mund ta shohin kapacitetin e tyre të plotë, duhet të kemi kujdes për këtë, qendra e skive Popova Shapka, vendndodhja në kazermë për një objekt historik që do të jetë jo vetëm një pikë referimi për Shkupin, por do të thoja se rajonin, Çebren dhe Galishte, por edhe lloje të tjera të objekteve siç janë termocentralet e reja diellore dhe të erës janë projekte për të cilat tashmë ka një ndjekje nga vizita jonë, dhe të dhënat tashmë po shkëmbehen me institucionet këtu. Pres midis 2 dhe 3 miliardë euro për Maqedoninë nga kjo valë investimesh, është i prerë Mickoski.