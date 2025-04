Gjykimi për vrasjen e Vanjës dhe Pançes vijon sot në Gjykatën themelore penale Shkup me dëshminë e të akuzuarit Ljupço Palevski. Seanca e kaluar u shty për shkak të mungesës së avokatit të Palevskit, Jovica Strashevski.

Gjykatësi Ivica Stefanovski atëherë informoi se ka marrë parashtresë nga mbrojtësi i Palevskit, avokati Strashevski, me dokumentacion mjekësor dhe kërkesë për shtyrje. Gjykatësi theksoi gjithashtu se kjo është kërkesa e parë e tillë, por nëse përsëritet në të ardhmen do të emërojë avokat sipas detyrës zyrtare.

Seanca e sotme duhet të vazhdojë me dëshminë e të akuzuarit të parë, Ljupço Palevski. Në seancën e kaluar, Palevski duke u përgjigjur në pyetje të mbrojtësit të tij Straeshevski mohoi përgjegjësi për vrasjen e dyfishtë, duke pohuar se nuk ka motiv për krime të tilla dhe se është viktimë e “atentatit moral”, organizuar nga strukturat politike dhe mediatike.

Sipas tij, akuzat janë pjesë e tentimeve për diskreditimin e tij për shkak të aktiviteteve të tij kundër korrupsionit dhe larjes së parave në vend, si dhe angazhimit politik për organizim të referendumit për çështjen me Bullgarinë. Palevski i hodhi poshtë akuzat lidhur me ngjarjet e 22 nëntorit 2023, ditën kur, sipas Prokurorisë, u vra Pançe Zhezhovski, duke cekur se kohërat dhe faktet e cekura në aktakuzë nuk përputhen me realitetin.

Palevski është dëshmitari i fundit i cili duhet të dëshmojë, pasi më parë, përveç dëshmitarëve të Prokurorisë, ishte marrë në pyetje babai Aleksandar Gjorçevski, si dhe të akuzuarit e tjerë.

Sipas akuzës, Lupço Palevski, Boro Videvski, Velibor Manev dhe Vllatko Keshishov, si dhe babai i vajzës, Aleksandar Gjorçevski, akuzohen se bashkë planifikuan grabitjen e vajzës 14-vjeçare me qëllim që të detyrojnë një anëtar të familjes së saj më të ngushtë të japë të holla si shpërblim. Përderisa grabitja e të dëmtuarit Pançe Zhezhovski në Veles ishte bërë me qëllim që ta detyrojnë që tua japë veturën “Citroen” që ta shfrytëzojnë për grabitje të fëmijës në Shkup. E mitura Vanja dhe Pançe nga Velesi, të cilët ishin raportuar si të zhdukur më 27 dhe 24 nëntor, ishin gjetur të vdekur në afërsi të Shkupit dhe Velesit më 3 dhjetor 2023.