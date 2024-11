Për mua është kënaqësi e vërtetë kur mund ta kaloj ditën në një njësi të tillë prodhuese siç është kompania “Kostal Maqedoni”, tha sot kryeministri Mickoski.

Ajo që pashë brenda më frymëzoi fillimisht si profesor universiteti, si person që jep lëndë në fushën e mekatronikës, vërtet mbresëlënëse. Do të thoja që prodhohet këtu në Ohër së bashku me trendet më moderne dhe moderne botërore.

Më shumë se 1150 punonjës e prodhojnë atë. Drejtori tha se aty ku çdo gjë është instaluar si module në cilat automjete, në cilat marka automjetesh, marka, flasim për automjetet e markave më të mira botërore, Mercedes, Volkswagen etj. Diçka që është vërtet mbresëlënëse.

Planet për të ardhmen janë gjithashtu mbresëlënëse. Janë mbresëlënëse edhe investimet e reja prej 50 milionë eurosh në 4 vitet e ardhshme, si dhe plani i eksportit prej më shumë se gjysmë miliardi.

Kur gjithë kësaj i shtohen edhe investime të tjera të mundshme në Maqedoni nga “Kostal”, do të thotë se ne si Qeveri duhet të kemi, dhe mendoj se kemi, një qasje të veçantë ndaj sjelljes së investitorëve, pavarësisht nëse janë të huaj apo vendas. por këtë lloj investimi duhet t’i mbështesim dhe inkurajojmë që të investojnë sa më shumë dhe t’i mbajmë këtu me ne.

Sepse shumë lehtë nëse sillemi në mënyrë të papërgjegjshme siç kemi qenë dëshmitar në vitet e kaluara sjelljet e qeverive të mëparshme, atëherë shumë lehtë mund t’i humbim ato.

Unë si kryetar i Qeverisë e kam thënë absolutisht shumë herë në të kaluarën, do ta them dhe do ta përsëris tani, se gjithçka që mundemi si Qeveri për të qenë miq të biznesit të ekonomisë, e bëjmë dhe ne do të vazhdojmë ta bëjmë, sepse patriotizmi i sotëm modern është pikërisht ai.

Investimi, sigurimi i punëve të paguara mirë dhe eksporti. Vetëm kështu mund të jemi në radar dhe në hartën e ngjarjeve botërore. Gjithçka tjetër është improvizim.

Ndoshta nuk është thënë me modesti nga përfaqësuesit e “Kostal”, por do t’ia lejoj vetes, nëse më lejojnë të them, që ndihmojnë si kompani në fushën e përgjegjësisë sociale dhe në arsimin e mesëm, përmes arsimit të dyfishtë. trajnime shtesë për stafin mësimdhënës të studentëve, por edhe në arsimin e lartë. Pra mendoj se përfaqëson një sinergji të shkëlqyer mes shoqërisë, bashkisë, politikës, Qeverisë dhe kompanisë “Kostal”.

Jam i bindur se bashkëpunimi jashtëzakonisht cilësor, falë kryetarit, të cilin kompania e ka këtu edhe me Komunën e Ohërit, do të vazhdojë edhe në të ardhmen. E mirëpres edhe punën e kryetarit. Kështu që mendoj se ka një energji jashtëzakonisht të madhe dhe cilësore që kjo histori suksesi të vazhdojë dhe të jetë edhe më e suksesshme.