Kryetarja e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, Tatjana Dimitrovska, e cila që nga dita e djeshme është një nga të dyshuarit në rastin “Aditivët”, i ka dhënë informacione sekrete për rastet e hapura në Komision ish-drejtorit të TEC Negotinës, Nebojsha Stojanoviq, i cili është gjithashtu i akuzuar në këtë rast.

Dimitrovska i ka dërguar të dhëna Stojanoviqit dhe individëve të tjerë të përfshirë në rastin “Aditivët” disa herë gjatë vitit të kaluar në Viber dhe WhatsApp. Informacionet e besueshme që Dimitrovska ia ka dërguar atij lidheshin kryesisht me procedurat e filluara dhe lëndët e hapura kundër disa personave juridikë dhe individëve, tani të pandehur, në rastin Aditivët, si dhe vendimet e marra në lidhje me to.

Dimitrovska dyshohet gjithashtu se ka dhënë informacione nga të dhënat e mbledhura nga institucioni gjatë një inspektimi të pronës së Stojanoviqit dhe familjes së tij. Sipas Kodit Penal, kjo do të thotë që Dimitrovska përballet me dënim me burg prej tre muajsh deri në maksimum pesë vitesh. Dje, gjykata ia konfiskoi pasaportën, ndërsa iu ndalua gjithashtu të punojë në Komisionin Kundër Korrupsionit.

Dimitrovska u zgjodh në krye të Komisionit për Antikorrupsion në nëntor të vitit 2023, pasi mori numrin maksimal të pikëve nga deputetët. Ndërkaq, rasti “Aditivët”, përveç që përfshiu edhe Dimitrovskën, dje u zgjerua edhe me persona të tjerë – një e punësuar në TEC Negotinë, e dyshuar gjithashtu për zbulim të sekretit zyrtar ndaj një të dyshuari në lëndë, si dhe një i punësuar në njërën nga firmat që janë pjesë e këtij rasti, i cili sipas prokurorisë, u kishte ndihmuar drejtuesve të këtyre firmave të manipulojnë me procedurat e prokurimeve publike.

Rasti Aditivët ka të bëjë me blerje të dyshimta të mazutit për EMV-në dhe TEC Negotinë, të cilat, sipas Prokurorisë, shkaktuan dëme prej gjashtë milionë euro e gjysmë. Në këtë rast, dyshohen mbi 30 persona dhe disa persona juridikë, përfshirë ish-drejtorin e EMV-së Vasko Kovaçevski, i cili është në arrati, si dhe pasardhësin e tij Vasko Stefanov.