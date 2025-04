Bloomberg raportoi se Nick Turley, kreu i ChatGPT, foli në një seancë për situatën e monopolit të Google dhe u pyet nëse OpenAI ishte i interesuar të blinte Chrome.

“Po, ne jemi dhe shumë të tjerë,” tha troç Turley.

Përdoruesit aktualisht mund të përdorin asistentin AI të ChatGPT në Chrome nëpërmjet një shtojce, por Turley tha se integrimi do të bëhet më i thellë nëse OpenAI zotëron shfletuesin. Në mënyrë hipotetike, një Chrome në pronësi të OpenAI mund t’u “tregojë përdoruesve se si duket një përvojë e vërtetë e AI”.

Chrome nuk është aseti i vetëm i Google mbi të cilin kompania mund të humbasë kontrollin. Një tjetër gjykatës më parë zbuloi se Google ishte përfshirë në sjellje antikonkurruese në lidhje me teknologjinë e reklamave në internet. Nuk është çudi që shumë palë të tjera do të ishin të interesuara për të blerë një nga shërbimet më të njohura të Google. Pyetja e vërtetë është se cili nuk do të krijonte një monopol të ri.

Për momentin, Departamenti i Drejtësisë po lejon Google të vazhdojë të investojë në inteligjencën artificiale, por nëse Chrome do të përfundonte në pronësi të OpenAI, kjo do të ngrinte shqetësime të reja. Rrotat e drejtësisë rrotullohen ngadalë, ndaj përfundimi i këtij rasti mund të marrë shumë kohë.